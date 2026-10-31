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美國田納西州50歲的女死囚派克（Christa Pike），9月底在行刑時，被施打2劑致命藥物卻未死亡，送醫後奇蹟般活了下來，還逐漸恢復說話、行動能力，引發輿論軒然大波。事隔1個月，她首度透過律師公開發聲，透露倖存後自己全身持續疼痛，不僅身體受傷，心理與精神也承受巨大創傷。根據《路透社》、《abc news》報導，派克表示，自從死刑執行當晚以來，她沒有一刻真正擺脫疼痛，手臂、雙手及喉嚨都很痛，至今都還很難正常說話。派克回憶，當天走進行刑室時，她已做好死亡準備，也向親友、現場見證者道別，沒想到幾天後竟在醫院醒來，當下既困惑又痛苦，坦言自己從未想過還會繼續活著，對於執行過程中的失誤深感受傷。除了身體傷勢，派克目前的監禁處境也引發爭議。她被安置在納許維爾的監獄醫療區，與其他受刑人隔離，無法正常與其他女性受刑人接觸。派克的律師已於10月30日向聯邦法院提出緊急聲請，指控田納西州矯正部門，違反2024年與派克達成的和解協議，該協議原本允許她和其他女性受刑人共同用餐、工作及社交，但她在死刑執行失敗、出院返回監獄後，卻再次被長期單獨安置。派克表示，這種隔離讓她想起過去長達28年的單獨監禁經歷，對她的精神無疑是另一種折磨。律師要求法院介入，停止這種隔離安排，並強調她仍在承受執行死刑失敗所造成的傷害。這起事件也已引發田納西州政府檢討。州長比爾李（Bill Lee）先前宣布，暫停今年剩餘的死刑執行，徹查派克一案，田納西州矯正部門主管也已辭職，法官則下令州政府保存所有與派克死刑執行有關的證據，以供後續法律程序使用。不過，州長目前並未承諾，要撤銷派克的死刑判決，除非法院另有裁定，否則原判決應該會維持。派克的律師則希望州長，將她的刑罰改為不得假釋的終身監禁。派克1995年因與男友共同殺害19歲的史萊默（Colleen Slemmer），於隔年被判死刑，但直到今年才行刑。原本應該結束她生命的程序，如今卻演變成漫長的法律爭議，牽涉執行失誤、受刑人權利及政府責任。原文連結：