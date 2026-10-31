萬聖節搶換機好康！傑昇通信祭出限時快閃，iPhone 17 Pro Max 大砍 4,910 元跌破 4 萬，iPhone 18 Pro 也降 1,910 元；安卓 HONOR 600 更狂省 5 千。門市破盤價只限 2 天、至 11 月 1 日止。《NOWNEWS今日新聞》整理降價清單一次看。
🟡蘋果雙旗艦破盤促銷，iPhone 17跌破4萬元
鎖定果粉換機潮，連鎖通訊通路傑昇通信推出限時快閃購機優惠，蘋果當季與前代旗艦全數降價：
iPhone 18 Pro（256GB）：原價 4 萬 4,900 元，限時特惠價 4 萬 2,990 元，現省 1,910 元。
iPhone 17 Pro Max（256GB／限定宇宙橙色）：空機原價 4 萬 4,900 元，活動下殺 3 萬 9,990 元，現省 4,910 元，直接破盤跌破 4 萬元大關。
業者指出，iPhone 18 系列上市後效能亮眼，但預算導向的消費者更傾向搶購降幅逼近 5 千元的前代 Pro Max 頂規機種，高 CP 值帶動門市詢問度倍增。
🟡安卓陣營狂降5,000，熱門中階萬元有找
安卓陣營同樣端出破盤折扣，從平價熱門機到攝影旗艦全面跳水：
HONOR 600（12GB/256GB）：原廠定價 1 萬 9,990 元，快閃價只要 1 萬 4,990 元，現省 5,000 元，為全場降價金額最高的熱門機型。
OPPO A7 Pro（8GB/128GB）：原價 1 萬 3,990 元，限時特惠價 9,990 元，萬元有找、直接現省 4,000 元。
小米 17 Ultra（16GB/512GB／含輕薄攝影組）：原價 3 萬 7,999 元，優惠限定價 3 萬 3,990 元，現省 4,009 元。
三星 Galaxy A17（8GB/128GB）：國民機原價 1 萬 1,490 元，特惠下殺至 8,490 元，現省 3,000 元。
🟡主動降噪耳機省兩千，四代藍牙不到4,000
除了智慧型手機，穿戴裝置配件也同步祭出折扣。蘋果最新藍牙耳機 AirPods 4（主動降噪款） 原廠建議售價 5,990 元，快閃特惠價只要 3,990 元，荷包立刻現賺 2,000 元，以不到 4,000 元的超殺門檻即可享有沉浸音質與主動降噪功能。
🟡追劇平板現省2,700，購買須現場拆封開機
若有追劇、線上學習或居家辦公需求，三星 Galaxy Tab A11+ Wi-Fi（6GB/128GB） 配備寬廣劇院級大螢幕，原廠售價 9,990 元，門市快閃價只要 7,290 元，現省 2,700 元。
通訊業者特別提醒，本次快閃活動期間為即日起至 11 月 1 日止，特惠價格均為現金價，顏色與現貨依各門市庫存為準，且每人限購一台；為保障消費者原廠保固權益與防止轉售，購機需配合於門市現場拆封檢查並開機連網確認，恕不配合者不予出售。近期有換機需求的民眾可把握週末優惠進場比價。
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鎖定果粉換機潮，連鎖通訊通路傑昇通信推出限時快閃購機優惠，蘋果當季與前代旗艦全數降價：
iPhone 18 Pro（256GB）：原價 4 萬 4,900 元，限時特惠價 4 萬 2,990 元，現省 1,910 元。
iPhone 17 Pro Max（256GB／限定宇宙橙色）：空機原價 4 萬 4,900 元，活動下殺 3 萬 9,990 元，現省 4,910 元，直接破盤跌破 4 萬元大關。
業者指出，iPhone 18 系列上市後效能亮眼，但預算導向的消費者更傾向搶購降幅逼近 5 千元的前代 Pro Max 頂規機種，高 CP 值帶動門市詢問度倍增。
安卓陣營同樣端出破盤折扣，從平價熱門機到攝影旗艦全面跳水：
HONOR 600（12GB/256GB）：原廠定價 1 萬 9,990 元，快閃價只要 1 萬 4,990 元，現省 5,000 元，為全場降價金額最高的熱門機型。
OPPO A7 Pro（8GB/128GB）：原價 1 萬 3,990 元，限時特惠價 9,990 元，萬元有找、直接現省 4,000 元。
小米 17 Ultra（16GB/512GB／含輕薄攝影組）：原價 3 萬 7,999 元，優惠限定價 3 萬 3,990 元，現省 4,009 元。
三星 Galaxy A17（8GB/128GB）：國民機原價 1 萬 1,490 元，特惠下殺至 8,490 元，現省 3,000 元。
🟡主動降噪耳機省兩千，四代藍牙不到4,000
除了智慧型手機，穿戴裝置配件也同步祭出折扣。蘋果最新藍牙耳機 AirPods 4（主動降噪款） 原廠建議售價 5,990 元，快閃特惠價只要 3,990 元，荷包立刻現賺 2,000 元，以不到 4,000 元的超殺門檻即可享有沉浸音質與主動降噪功能。
🟡追劇平板現省2,700，購買須現場拆封開機
若有追劇、線上學習或居家辦公需求，三星 Galaxy Tab A11+ Wi-Fi（6GB/128GB） 配備寬廣劇院級大螢幕，原廠售價 9,990 元，門市快閃價只要 7,290 元，現省 2,700 元。
通訊業者特別提醒，本次快閃活動期間為即日起至 11 月 1 日止，特惠價格均為現金價，顏色與現貨依各門市庫存為準，且每人限購一台；為保障消費者原廠保固權益與防止轉售，購機需配合於門市現場拆封檢查並開機連網確認，恕不配合者不予出售。近期有換機需求的民眾可把握週末優惠進場比價。