我是廣告 請繼續往下閱讀

短線情緒凌駕基本面

AI與供應鏈基本面未變

受到美國科技股走弱、科技巨頭財報與財測干擾，加上亞洲主要股市同步下挫影響，台股30日盤中一度重挫逾1600點、失守45000點關卡，所幸低檔買盤進場，加上航運、部分金融及消費類股相對有撐，終場下跌1156.50點，收45211.83點。專家認為，短線市場雜音升高、投資情緒轉趨謹慎，在諸多雜音干擾下，台股仍將因而反覆測試底部，但拉長AI需求、雲端資本支出與台灣供應鏈獲利成長趨勢未變，市場拉回反而提供中長線分批布局機會。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到國際情勢與科技巨頭財報雜音影響，盤面上，電子權值股及AI供應鏈成為主要賣壓來源，相關族群亦普遍承壓，顯示在國際科技股震盪及市場風險偏好降溫下，短線資金轉趨保守。安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中也認為，近期利率走勢、科技巨頭財報及國際市場消息持續干擾市場，短線投資情緒明顯凌駕基本面。在市場氣氛偏向謹慎、資金動能轉弱之際，即使部分企業繳出亮眼財報，也難免面臨獲利了結賣壓，台股波動因此明顯放大。蕭惠中表示，整體而言，短線市場仍受到聯準會政策預期、利率變化、AI投資疑慮及科技股財報等因素干擾，投資人風險偏好降溫；然而雲端業者持續擴大AI資本支出、AI需求維持成長，以及台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位，並未因短期股市震盪而改變。企業獲利仍是支撐台股中長期走勢的重要基本面因素，目前產業基本面尚未出現明顯轉折，AI相關供應鏈訂單與營收動能仍維持強勁，中長期投資趨勢依然值得關注。安聯台灣智慧基金經理人陳思銘也認為，短線市場雜音升高、投資情緒轉趨謹慎，在諸多雜音干擾下台股仍將因而反覆測試底部，但拉長AI需求、雲端資本支出與台灣供應鏈獲利成長趨勢未變，市場拉回反而提供中長線分批布局機會。從產業基本面來看，AI中長期成長趨勢並未改變。美國大型雲端服務業者AI投資力道持續，台灣相關供應鏈訂單及獲利前景仍具支撐。隨新一代伺服器逐步出貨，相關企業第4季營收可望延續成長，顯示AI需求與台灣科技產業的成長動能依然強勁。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆指出，AI基礎建設、先進運算及半導體供應鏈投資持續推進，仍是支撐台股中長期成長的重要結構性動能。不過，隨部分成長產業前期漲幅已大、評價同步墊高，預期後續市場與產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將進一步提升。在產業配置方面，廖本隆建議，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性，並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續掌握AI與高效能運算需求成長所帶動的結構性投資機會。另一方面，00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人郭勁甫表示，聯準會利率政策、美國長債殖利率及地緣政治對油價與通膨的影響，仍是後市主要變數。隨市場進入高利率、高評價與高波動並存的環境，企業獲利成長將成為股價能否延續的重要驗證，預期資金將更聚焦於營收及EPS成長能見度較高的AI相關企業，台股行情也將由全面齊漲逐步轉向產業與個股分化，故多策略將有助於掌握市場輪動。