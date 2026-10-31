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莫蘭特對老東家意外拉傷 確定缺席至少4周

莫蘭特開季打4場就受傷 拓荒者嚴峻挑戰

根據《ESPN》報導，波特蘭拓荒者明星後衛莫蘭特（Ja Morant），昨日對陣前東家曼菲斯灰熊比賽中不幸受傷。經過詳細檢查後，球隊今（31）日正式宣布其傷勢確認為左腿筋二級拉傷，預計將至少缺陣4週，屆時會再進行傷勢評估，目前確切復出時間表尚未確定。現年27歲的莫蘭特結束效力灰熊長達7個季生涯後，本季轉戰拓荒者，原本週四對陣灰熊一役是他加盟波特蘭後首度與老東家交手，具備特殊意義，但卻發生意外，於比賽第四節，因腿部出現不適提前退場，隨後未再返回賽場。拓荒者總教練諾里（Micah Nori）賽後透露，莫蘭特當時感到腿筋不適，球隊為避免傷勢惡化決定果斷換下。醫療團隊經進一步檢查後，確認為二級拉傷，意味著這位後場主力將至少缺席未來一個月的賽事。莫蘭特開季被寄予厚望，期待能為拓荒者後場注入強大的突破能力與組織戰力。在本季前4場比賽中，他場均繳出15.8分、5.5助攻，逐漸融入新球隊進攻體系。對於正處於陣容磨合期的拓荒者而言，莫蘭特缺陣無疑為拓荒者開季帶來嚴峻挑戰。接下來球隊勢必得重新規劃後場輪替，並由其他球員挺身而出分擔持球發動與進攻組織的重任。