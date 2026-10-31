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▲蔡澤俊駕駛的藍寶堅尼失控打滑，車頭直接被撞爛。（圖／翻攝自中國報）

馬來西亞網紅蔡澤俊（Zejun）因曾高調宣稱23歲就砸100萬令吉（約新台幣760萬元）購買藍寶堅尼而爆紅，未料29日下午他駕駛跑車行經新山濱海大道時，疑似雨天導致車輛失控，發生嚴重車禍，整台車體嚴重毀損變形，蔡澤俊也傷重不治，得年24歲。親友昨（30）日在IG發布訃告，證實噩耗，令人唏噓。據馬來西亞媒體《中國報》報導，這起奪命車禍發生於29日下午約2時，地點位於柔佛州新山濱海大道、自馬來西亞樂高樂園通往新山市區路段。依斯干達公主城警區主任證實，警方於當天下午2時45分接獲通報，一輛藍寶堅尼因失控打滑撞擊護欄，導致車身受損嚴重，車頭更是直接變形，駕駛蔡澤俊也當場喪命。事發時當地正下著雨，警方表示，目前已援引《1987年陸路交通法令》第41（1）條文（危險或魯莽駕駛造成死亡）針對事故確切原因展開深入調查。而蔡澤俊的藍寶堅尼被撞爛的照片也在社群上瘋傳，由於他的車身印有LOGO「1%」的招牌標誌，因此在警方尚未公布死者前，大家就已經認出車主是蔡澤俊。年僅24歲的蔡澤俊平時以「Zejun」為名活躍於網路平台，除了自詡為全職交易員，也是「1% Traders Club」（1%交易社群）創辦人，IG累積超過2.4萬人追蹤。他的帳號多聚焦於推廣外匯交易（FX Trading）、跟單技巧及各類金融衍生性商品課程，還經常曬出改車、出國旅遊的炫富照片。他去年才公開宣稱自己在23歲時以百萬令吉購入藍寶堅尼，憑藉「年少有為」的富豪形象在網路迅速竄紅。不過，他生前高調曬出的藍寶堅尼與保時捷等名車，也曾引發部分部落客與網友質疑其車輛並非個人資產、而是高額租賃來「充場面」的道具，他是否真的很會賺錢，外界無從得知。面對突如其來的噩耗，蔡澤俊的親友昨晚透過他本人的IG正式發布訃告，證實悲痛消息：「我們懷著沉痛的心情告知大家，Zejun已於2026年10月29日因車禍離開了我們。」家屬為其安排在振林山的殯儀館舉行喪禮，預計於明日（11/1）會出殯火化。訃告上還寫到：「此刻，他的家人正經歷人生中最艱難的日子。網路上的每一則留言，他們都會看到。我們懇請大家在留言前多想一想，放輕語氣，給家屬多一點安靜和體諒。願大家用安靜的方式，送他最後一程。」目前貼文的留言區已被關閉。