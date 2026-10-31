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▲「2026台中國際花毯節」今起登場，首度攜手日本三麗鷗。（圖／台中市觀旅局提供）

▲。 ▲「2026台中國際花毯節」攜手日本三麗鷗，推出七大花區，場地配置圖一次看。（圖／台中市觀旅局提供）

▲「2026台中國際花毯節」首度攜手日本三麗鷗，推出七大花區，圖為中央區的甜點城堡。（圖／台中市觀旅局提供）

▲七大花區中的「莓好時光」（圖／台中市觀旅局提供）

▲「2026台中國際花毯節」交通指南（圖／台中市觀旅局提供）

▲「2026台中國際花毯節」停車資訊（圖／台中市觀旅局提供）

今年適逢15週年的「2026台中國際花毯節」，台中市政府宣布，新社花海即日起正式登場，今年花毯節首度攜手日本三麗鷗，集結七大超人氣明星打造專屬花區，集結Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗等七大超人氣明星齊聚，在2公頃的展區中種植高達11萬株花卉。有高達19公尺的「蜜糖奇遇」主花毯，更有Hello Kitty主題區「莓好時光」打造直徑20公尺的超大型花毯。台中市市府觀旅局表示，「2026台中國際花毯節」Hello Kitty主題區「莓好時光」，打造直徑20公尺的超大型花毯，選用約1.5萬株精緻草花，突破以往尺度。而矗立於園區中央更有高達19公尺的「蜜糖奇遇」主花毯，由花朵與糖果層層堆疊成壯觀的甜點城堡，完美揉合花卉藝術與台中百年糕餅文化。今年也打造大型互動裝置「巧克奇境」，讓旅人從不同角度探索，漢頓與小百合坐在巨大的巧克力上，觀景平台可以上帝視角遠眺山景、俯瞰花毯。室內則規劃鏡面花毯空間，以真實花卉、光影與鏡像交織出延伸視覺，帶來不同於戶外的體驗；深受民眾喜愛的酷洛米、彼安諾及大耳狗等明星也都會可愛亮相。台中市市府觀旅局也提到，新社素有「台灣普羅旺斯」美譽，觀旅局特別設置觀景台，讓遊客能登高將壯麗花海盡收眼底，現場亦結合農特產品展售會，行銷山城特色。🟡2026年「：2026年10月31日（六）～ 11月22日（日）：每日 08:30 ～ 16:30：臺中市新社區興協街30號（農業部種苗改良繁殖場第二農場）🟡2026年「高達19公尺的甜點城堡巍然矗立於花海中央，成為甜點王國最耀眼的地標。花朵、蛋糕與糖果層層堆疊，七位三麗鷗明星齊聚，每個轉角都藏著不同的驚喜。甜點王國的大門，由酷洛米熱情開啟。迎賓拱門融合明星造型與甜甜圈元素，搭配大片紫色花海與繽紛甜點裝置，營造出充滿童趣與夢想的景致。走進布丁狗的聖代樂園，一座大型的香甜聖代映入眼前。布丁狗開心地坐在上方，頭頂著柔軟的鮮奶油，被暖陽般的橘黃色花毯輕輕環繞，勾勒出溫暖療癒的甜點世界。Hello Kitty 慵懶地趴在以盛開花卉打造的巨型草莓上，香甜奶油緩緩流下，與莓紅蛋糕花毯相互交織，前方的主題花毯與甜點裝飾層層鋪展，勾勒出洋溢幸福氣息的草莓世界。大耳狗喜拿慵懶地依偎在灑滿棉花糖與巧克力米的柔軟雲朵上，將一場甜甜的夢輕輕地帶進花園。彼安諾從可口的冰淇淋甜筒中悄悄探出頭來，不同色彩的花朵化作一球球沁涼冰淇淋。人魚漢頓與好朋友小百合坐在巨大的巧克力上，靜靜守護著甜點王國的一隅。花海隨著地景層層綻放，悄悄揭開一場充滿驚喜的探索序曲。觀景平台將壯闊山景與花毯美景盡收眼底；步入鏡面花毯空間，花卉、光影與鏡像幻化成無限延伸的萬花筒世界。美樂蒂優雅地坐在馬卡龍上，粉嫩花毯緩緩鋪展，宛如一場法式午茶映入眼前。甜點、花卉與柔和色彩相互映襯，描繪出一座迷人的粉色花園。台中市府規劃5條免費公車接駁路線，無縫串聯高鐵、台鐵與捷運搭車地點：豐原轉運中心第6月台（鄰豐陽路）營運時間：前往展區08:00-14:30｜離開展區10:00-17:00搭車地點：祥和停車場（和順路側）*假日增停「中興嶺營區接駁站」營運時間：前往展區08:00-14:30｜離開展區10:00-17:00搭車地點：捷運松竹站 *假日增停「中興嶺營區接駁站」營運時間：前往展區08:00-14:30｜離開展區10:00-17:00搭車地點：東勢河濱公園營運時間：前往展區08:00-14:30｜離開展區10:00-17:00東勢線（假日行駛）沿途停靠：花海花毯展區↔新社環保公園↔新社區公所↔新社高中營運時間：09:00-17:00搭乘高鐵至「台中站」下車，轉乘台鐵至「豐原站」或「松竹站」，分別轉搭豐原線或松竹線接駁車。搭乘捷運綠線至「松竹站」下車，轉搭松竹線接駁車。可利用豐原轉運中心、社會住宅（豐原轉運中心旁）、舊社公園、祥和、東勢河濱公園、新社高中、新社區公所及新社環保公園等8處外圍停車場，再轉乘免費接駁車前往會場，減少繞行管制道路及尋找車位的困擾。（今年中興嶺營區因內部施工，不開放停車）