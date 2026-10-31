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林煒與席曼寧在1997年的台劇《我永遠愛你》的激情戲近日再被翻出，兩人投入與大尺度的激情戲引發討論，就連老婆也不相信是演的。林煒、席曼寧2015年登上綜藝節目《麻辣同學會》時透露，龔慈恩將兩人合作戲劇的錄影帶整袋丟掉，席曼寧還被記者追問：「妳跟林煒老實招來，有沒有怎麼樣？」林煒也在節目中親自還原，席曼寧在《我永遠愛你》中罹患乳癌，因此有一場他替對方「觸診」觸摸硬塊的戲，沒想到畫面播出後，龔慈恩看了便追問：「你們兩個到底是什麼關係？」林煒回憶，隔天見她笑笑地出門，自己返家後才發現，原本特地錄下、收藏的整部戲錄影帶竟全數消失，後來才知道已被她丟掉。席曼寧補充，她形容林煒是一名非常紳士的演員，幾乎不會拒絕別人的請求。無論等夜戲時相約打球、詢問能否搭他的車，或希望他經過交流道時順路接送，他總是爽快回答：「好啊。」她也提到，演員自己看戲，同樣會觀察搭檔之間的互動，感受兩人是默契十足，還是彼此不對盤。因此當親密戲、感情戲演得自然，也可能讓身邊的人分不清究竟是真是假。席曼寧接著透露，這段往事是由住在林煒、龔慈恩家隔壁的報社前總編告訴她，前總編說自己前晚才與龔慈恩一起倒垃圾，見到對方把錄影帶全丟光，才問她：「妳跟林煒老實招來，有沒有怎麼樣？」面對突如其來的問題，席曼寧對此連忙否認兩人有踰矩互動。57歲的林煒近日因年輕時的戲劇片段在Threads掀起考古熱潮，斯文外型與笑容被網友形容神似許光漢，獲封「上古許光漢」。其中他與席曼寧在1997年民視戲劇《我永遠愛你》中的親密對手戲，也讓不少觀眾驚訝當年戲劇尺度，重新認識這位昔日小生。至於林煒與龔慈恩，兩人1991年同台演出《雪山飛狐》、《你最愛的人》就交往成為情侶，1999年結婚，育有一子一女，2019年宣布結束婚姻。