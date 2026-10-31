第30號颱風煙花今（31）日凌晨2時又減弱為中度颱風，周末（10月31日、11月1日）預計會在日本東南方海面打轉，下周一（11月2日）會逐漸北轉往日本前進；今天受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部等地有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部低溫約19到21度，明（11月1日）東北季風稍微減弱，下周一、下周四（11月5日）各有一波東北季風報到。
煙花又減弱 對台無影響
中央氣象署表示，煙花颱風昨（30）日短暫增強為強烈颱風，今（31）日凌晨2時再度減弱為中度颱風，目前在台北東方約2000多公里處，正在慢慢往東北東前進，預估周末會持續打轉，強度也會慢慢減弱。
直到下周一（11月2日）煙花會開始北轉往東北前進，距離台灣、日本遙遠，對台灣、日本天氣沒有很大影響，不過基隆北海岸、東半部、恆春半島明天起到下周五（11月6日）有長浪發生機率。
東北季風掌管台灣天氣 下周北部濕涼
氣象署指出，今（31）日受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東北部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，東北季風會在入夜後減弱，明（11月1日）天各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星短暫雨。
今天清晨天氣偏涼，中部以北、宜蘭低溫約19到21度，其他地區22到24度，在輻射冷卻效應影響下，平地最低溫在新竹關西15.3度，高溫部分，桃園以北、宜蘭約25、26度，新竹以南、花東地區高溫約28到31度，感受舒適到悶熱。
未來一周天氣，下周一（11月2日）東北季風增強，基隆北海岸、大台北、東半部有局部短暫雨，桃園有零星短暫雨發生機率，其他地區多雲到晴；下周三（11月4日）東北季風短暫減弱，下周四（11月5日）東北季風再度增強，迎風面基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
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中央氣象署表示，煙花颱風昨（30）日短暫增強為強烈颱風，今（31）日凌晨2時再度減弱為中度颱風，目前在台北東方約2000多公里處，正在慢慢往東北東前進，預估周末會持續打轉，強度也會慢慢減弱。
直到下周一（11月2日）煙花會開始北轉往東北前進，距離台灣、日本遙遠，對台灣、日本天氣沒有很大影響，不過基隆北海岸、東半部、恆春半島明天起到下周五（11月6日）有長浪發生機率。
氣象署指出，今（31）日受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東北部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，東北季風會在入夜後減弱，明（11月1日）天各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星短暫雨。
今天清晨天氣偏涼，中部以北、宜蘭低溫約19到21度，其他地區22到24度，在輻射冷卻效應影響下，平地最低溫在新竹關西15.3度，高溫部分，桃園以北、宜蘭約25、26度，新竹以南、花東地區高溫約28到31度，感受舒適到悶熱。
未來一周天氣，下周一（11月2日）東北季風增強，基隆北海岸、大台北、東半部有局部短暫雨，桃園有零星短暫雨發生機率，其他地區多雲到晴；下周三（11月4日）東北季風短暫減弱，下周四（11月5日）東北季風再度增強，迎風面基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。