新光三越台南中山店今（31）日正式熄燈，晚間業者將祭出最後熄燈活動，鄭重跟30年地標說再見，而目前全館也仍在最後出清優惠，從服飾、鞋包、美妝、內衣到寢具、家電等，各樓層品牌紛紛推出折扣，最低下殺1折起，還有不少商品百元起、買一送一及多件優惠。《NOWNEWS》整理各樓層品牌優惠一次看，其中下殺1折的品牌包括 NATURE BEAUTY BASIC（3樓）、 0918（3樓）FFFF（4樓）等。
新光三越台南中山店今熄燈！30年地標走入歷史
新光三越台南中山店於1996年10月開幕，成為台南知名地標30年，是許多在地人的共同回憶，也是市中心的重要地標。不過，因租約今年到期，業者宣布將於10月31日正式結束營業，自1996年進駐以來，陪伴台南走過多個世代，如今正式告別，不僅讓百貨版圖出現變化，也勾起不少在地民眾對過往逛街時光的回憶。
新光三越台南中山店10月31日熄燈活動
21:55 店長道珍重：播放店長特製版珍重廣播，道出30年來的感謝與祝福
22:00 送客 • 晚安，再見：台南三店全體幹部代表將齊聚1F中山門，以最誠摯的注目禮歡送離館的顧客
22:10 燈熄 • 回憶永存：「燈光倒數儀式」全場將一同倒數，於1F中山門迎接中山店招牌完美熄燈的歷史性珍貴時刻
新光三越台南中山店全館出清優惠
B1
◾BENGER：帆布鞋款790元起
◾懿海：5折起，單一特價980元
◾KIPLING：OUTLET款56折起
◾ARNOLD PALMER：包款4折起，指定T-shirt單一價690元
◾PLAYBOY：5折起
◾ROOTS：花車商品4折起
1樓
◾SWAROVSKI：7折起
◾盧亞香水：全面任2件7折、3件6折
◾OTTO：珠寶65折起
◾CUMAR：精選女包單一特價1,000元
2F
◾凱朵特賣：美妝、生活品全面3折起
◾AS：花車商品2雙2,000元
◾UNIARTS：指定系列39折起
◾bac休閒服：結束代理出清490元起
◾MAGY：花車商品790元起
◾BoDerek女鞋：全面2折、女靴3折
◾miofeel：990元起、女靴全面1,800元
◾ORIN：花車商品990元起
◾NAVY：4折起
◾THE BODY SHOP：即期品特賣
◾DIANA：花車商品990元起
◾CACO：魅力品3.9折起
◾LE COQ SPORTIF：花車商品6折起
◾蕾莉歐：即期品4折起
◾NAISSANCE：690元起
3F
◾CHEZ：390元起
◾tiff：魅力品100元起
◾MOSS CLUB：5折起
◾LACE：全面2折
◾又莉內衣：190元起
◾E WEAR：3.5折起
◾SWEAR：任3件1,000元
◾NATURE BEAUTY BASIC：1折起
◾IENA：5折起
◾卡汀娜：690元起
◾MOBO：魅力品2件800元
◾DITA：4折起
◾華邵：500元起
◾KINLOCH ANDERSON：3折起
◾0918：1折起
◾多利寶：天絲印床包組799元起
◾SCOTTISH HOUSE：3折起，任3件再8折
◾AELX：時尚女鞋590元起
4F
◾上田服飾：1.5折起
◾Albert：390元起，T-shirt任3件500元
◾B.CLUB：590元起
◾宸知：魅力品99元起
◾貫子設計：990元起
◾INI：390元起
◾星衣：5折起，花車商品890元起
◾DAILO：5折起
◾NON STOP：990元起
◾FASHION MAGIC：2折起
◾FFFF：1折起
◾CHEN YEI：390元起
5F
◾WACOAL：65折起
◾GINKOO：3折起
◾DIANA：2折起
◾TRIUMPH：滿5,000元抵700元、買4送1
◾MASTER MAX：3.5折起
◾箱吉市：1,280元起
◾曼黛瑪璉：85折起
◾ENSUEY：全面5折
◾DACCORD：590元起
◾LADIES：滿5,000元抵700元
◾KEY WEAR：5折起
◾DEEP RED：590元起
◾SLOGGI：滿5,000元抵700元
◾JO-AN THE SHOP：3折起
6F
◾皮老闆：599元起，單件6折、2件5折、5件以上4折
◾BRAPPERS：短褲、短裙990元，T恤買1送1
◾VICTORIA：精選牛仔褲6件1,000元
◾NAUTICA：3折起，2件再9折、4件再8折
◾LEVI'S：單件3折，3件再7折
◾LEE：買1送1，指定商品單件5折、2件4折、3件3折
◾綺昱：女包990元起
◾BLUE WAY：精選上衣買1送1、褲款7折起
◾AILI.旅行箱：5折起
◾陽光橘子：旅行箱2折起、登機箱1,480元起
◾BOBSON：精選款褲買1送1、指定褲款590元起
◾LACOSTE：8折起
◾金剛牛仔：上衣288元起
◾EDWIN：5折起
◾TIMBERLAND：3折起
7F
◾CUMAR襯衫：襯衫390元起、零碼襯衫500元起
◾GIORDANO：指定商品500元／3件、1,000元／4件
◾麼利：襯衫690元／件、1,300元／2件，零碼西裝褲980元
◾WAVE3：99元起
◾TRAVELER：3折起，指定商品1,200元
◾MONTAGUT：棉衫1,380元起、休閒褲1,880元起
◾PPFM：3折起
◾POLAR BEAR：3折起
◾CUMAR：POLO衫、長褲2折起
◾G 2000：399元起
◾JUN：上衣2折起
◾Waltz：980元鞋款買1送1、1,380元鞋款2雙2,580元
◾HANG TEN：指定商品買1送1、399元起
◾E001：襯衫3折起
◾GARDENA：8折起
8F
◾麗嬰房：童衣1件7折、3件4.5折、5件3.5折；童被990元起、汽座6,400元起
◾BELIEF女包：包包790元起
◾鼎美：指定商品99元起
◾娃娃城RECARO：花車99元起、兒童寢具2折起
◾風雪狼：290元起
◾PC休閒服：休閒上衣790元起
◾亞梭：福利品出清
◾格蕾寢具：寢飾888元起
◾淑真姐姐特賣：童書、玩具50元起；怡寶書包4.5折起；瑪格童裝299元起
9F
◾寢麗：舒眠枕買1送1；高織紗天絲四件組原價25,600元、特價3,980元起
◾JOHNSON：6折起
◾BIOZONE：99元起
◾杰克森箱包：行李箱1,380元起、休閒包290元起
◾掌廚：清潔用品5折、鍋具7折起
◾金安德森：天絲抗菌兩用被床包組7,980元，買1送1
◾安妮莎琳：抗菌乳膠枕2,980元，買1送1
◾TEN DAYS：展品5折起
◾金格：紀念枕買1送1、床墊部分特價
◾Dorelan：3.5折起
◾集雅社：展機福利品出清
10F
◾TOKUYO：4折起
◾FILA.SPORT：3.8折起
◾奧可那：690元起
◾樂軒：枕頭、枕套390元起；涼被、冬被、床包組390元起
◾NIKE：5折起
◾WEKII：8折起
◾OGAWA：滿5,000元送500元；高端按摩椅再折8,000元，限定按摩椅再送伊萊克斯家電；輕氛二用按摩揉捏抱枕限量加購1,688元
◾SKECHERS：2件再85折、3件再7折
◾德玥：夾腳拖250元、品牌舒適鞋390元、品牌休閒帽590元；特賣商品6折起，2件再9折
◾雷根運動：出清商品3.8折起
◾ELLIE PERFUME：3折起，滿3,000元折300元、滿5,000元折600元（部分除外）
◾NEW BALANCE：6折起，鞋衣任2件再9折
12F／B2超市
◾彰楊寢具：涼被590元起、床包250元起
◾禾雅行李箱：行李箱990元起
◾超市：限時箱購優惠
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新光三越台南中山店於1996年10月開幕，成為台南知名地標30年，是許多在地人的共同回憶，也是市中心的重要地標。不過，因租約今年到期，業者宣布將於10月31日正式結束營業，自1996年進駐以來，陪伴台南走過多個世代，如今正式告別，不僅讓百貨版圖出現變化，也勾起不少在地民眾對過往逛街時光的回憶。
21:55 店長道珍重：播放店長特製版珍重廣播，道出30年來的感謝與祝福
22:00 送客 • 晚安，再見：台南三店全體幹部代表將齊聚1F中山門，以最誠摯的注目禮歡送離館的顧客
22:10 燈熄 • 回憶永存：「燈光倒數儀式」全場將一同倒數，於1F中山門迎接中山店招牌完美熄燈的歷史性珍貴時刻
新光三越台南中山店全館出清優惠
B1
◾BENGER：帆布鞋款790元起
◾懿海：5折起，單一特價980元
◾KIPLING：OUTLET款56折起
◾ARNOLD PALMER：包款4折起，指定T-shirt單一價690元
◾PLAYBOY：5折起
◾ROOTS：花車商品4折起
1樓
◾SWAROVSKI：7折起
◾盧亞香水：全面任2件7折、3件6折
◾OTTO：珠寶65折起
◾CUMAR：精選女包單一特價1,000元
2F
◾凱朵特賣：美妝、生活品全面3折起
◾AS：花車商品2雙2,000元
◾UNIARTS：指定系列39折起
◾bac休閒服：結束代理出清490元起
◾MAGY：花車商品790元起
◾BoDerek女鞋：全面2折、女靴3折
◾miofeel：990元起、女靴全面1,800元
◾ORIN：花車商品990元起
◾NAVY：4折起
◾THE BODY SHOP：即期品特賣
◾DIANA：花車商品990元起
◾CACO：魅力品3.9折起
◾LE COQ SPORTIF：花車商品6折起
◾蕾莉歐：即期品4折起
◾NAISSANCE：690元起
3F
◾CHEZ：390元起
◾tiff：魅力品100元起
◾MOSS CLUB：5折起
◾LACE：全面2折
◾又莉內衣：190元起
◾E WEAR：3.5折起
◾SWEAR：任3件1,000元
◾NATURE BEAUTY BASIC：1折起
◾IENA：5折起
◾卡汀娜：690元起
◾MOBO：魅力品2件800元
◾DITA：4折起
◾華邵：500元起
◾KINLOCH ANDERSON：3折起
◾0918：1折起
◾多利寶：天絲印床包組799元起
◾SCOTTISH HOUSE：3折起，任3件再8折
◾AELX：時尚女鞋590元起
4F
◾上田服飾：1.5折起
◾Albert：390元起，T-shirt任3件500元
◾B.CLUB：590元起
◾宸知：魅力品99元起
◾貫子設計：990元起
◾INI：390元起
◾星衣：5折起，花車商品890元起
◾DAILO：5折起
◾NON STOP：990元起
◾FASHION MAGIC：2折起
◾FFFF：1折起
◾CHEN YEI：390元起
◾WACOAL：65折起
◾GINKOO：3折起
◾DIANA：2折起
◾TRIUMPH：滿5,000元抵700元、買4送1
◾MASTER MAX：3.5折起
◾箱吉市：1,280元起
◾曼黛瑪璉：85折起
◾ENSUEY：全面5折
◾DACCORD：590元起
◾LADIES：滿5,000元抵700元
◾KEY WEAR：5折起
◾DEEP RED：590元起
◾SLOGGI：滿5,000元抵700元
◾JO-AN THE SHOP：3折起
6F
◾皮老闆：599元起，單件6折、2件5折、5件以上4折
◾BRAPPERS：短褲、短裙990元，T恤買1送1
◾VICTORIA：精選牛仔褲6件1,000元
◾NAUTICA：3折起，2件再9折、4件再8折
◾LEVI'S：單件3折，3件再7折
◾LEE：買1送1，指定商品單件5折、2件4折、3件3折
◾綺昱：女包990元起
◾BLUE WAY：精選上衣買1送1、褲款7折起
◾AILI.旅行箱：5折起
◾陽光橘子：旅行箱2折起、登機箱1,480元起
◾BOBSON：精選款褲買1送1、指定褲款590元起
◾LACOSTE：8折起
◾金剛牛仔：上衣288元起
◾EDWIN：5折起
◾TIMBERLAND：3折起
7F
◾CUMAR襯衫：襯衫390元起、零碼襯衫500元起
◾GIORDANO：指定商品500元／3件、1,000元／4件
◾麼利：襯衫690元／件、1,300元／2件，零碼西裝褲980元
◾WAVE3：99元起
◾TRAVELER：3折起，指定商品1,200元
◾MONTAGUT：棉衫1,380元起、休閒褲1,880元起
◾PPFM：3折起
◾POLAR BEAR：3折起
◾CUMAR：POLO衫、長褲2折起
◾G 2000：399元起
◾JUN：上衣2折起
◾Waltz：980元鞋款買1送1、1,380元鞋款2雙2,580元
◾HANG TEN：指定商品買1送1、399元起
◾E001：襯衫3折起
◾GARDENA：8折起
◾麗嬰房：童衣1件7折、3件4.5折、5件3.5折；童被990元起、汽座6,400元起
◾BELIEF女包：包包790元起
◾鼎美：指定商品99元起
◾娃娃城RECARO：花車99元起、兒童寢具2折起
◾風雪狼：290元起
◾PC休閒服：休閒上衣790元起
◾亞梭：福利品出清
◾格蕾寢具：寢飾888元起
◾淑真姐姐特賣：童書、玩具50元起；怡寶書包4.5折起；瑪格童裝299元起
9F
◾寢麗：舒眠枕買1送1；高織紗天絲四件組原價25,600元、特價3,980元起
◾JOHNSON：6折起
◾BIOZONE：99元起
◾杰克森箱包：行李箱1,380元起、休閒包290元起
◾掌廚：清潔用品5折、鍋具7折起
◾金安德森：天絲抗菌兩用被床包組7,980元，買1送1
◾安妮莎琳：抗菌乳膠枕2,980元，買1送1
◾TEN DAYS：展品5折起
◾金格：紀念枕買1送1、床墊部分特價
◾Dorelan：3.5折起
◾集雅社：展機福利品出清
10F
◾TOKUYO：4折起
◾FILA.SPORT：3.8折起
◾奧可那：690元起
◾樂軒：枕頭、枕套390元起；涼被、冬被、床包組390元起
◾NIKE：5折起
◾WEKII：8折起
◾OGAWA：滿5,000元送500元；高端按摩椅再折8,000元，限定按摩椅再送伊萊克斯家電；輕氛二用按摩揉捏抱枕限量加購1,688元
◾SKECHERS：2件再85折、3件再7折
◾德玥：夾腳拖250元、品牌舒適鞋390元、品牌休閒帽590元；特賣商品6折起，2件再9折
◾雷根運動：出清商品3.8折起
◾ELLIE PERFUME：3折起，滿3,000元折300元、滿5,000元折600元（部分除外）
◾NEW BALANCE：6折起，鞋衣任2件再9折
12F／B2超市
◾彰楊寢具：涼被590元起、床包250元起
◾禾雅行李箱：行李箱990元起
◾超市：限時箱購優惠