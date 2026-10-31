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▲新光三越台南中山店於1996年10月開幕，成為台南知名地標30年。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越台南中山店結束營業大出清。（圖／取自新光三越）

▲新光三越台南中山店結束營業大出清。（圖／取自新光三越）

新光三越台南中山店今（31）日正式熄燈，晚間業者將祭出最後熄燈活動，鄭重跟30年地標說再見，而目前全館也仍在最後出清優惠，從服飾、鞋包、美妝、內衣到寢具、家電等，各樓層品牌紛紛推出折扣，最低下殺1折起，還有不少商品百元起、買一送一及多件優惠。《NOWNEWS》整理各樓層品牌優惠一次看，其中下殺1折的品牌包括 NATURE BEAUTY BASIC（3樓）、 0918（3樓）FFFF（4樓）等。新光三越台南中山店於1996年10月開幕，成為台南知名地標30年，是許多在地人的共同回憶，也是市中心的重要地標。不過，因租約今年到期，業者宣布將於10月31日正式結束營業，自1996年進駐以來，陪伴台南走過多個世代，如今正式告別，不僅讓百貨版圖出現變化，也勾起不少在地民眾對過往逛街時光的回憶。21:55 店長道珍重：播放店長特製版珍重廣播，道出30年來的感謝與祝福22:00 送客 • 晚安，再見：台南三店全體幹部代表將齊聚1F中山門，以最誠摯的注目禮歡送離館的顧客22:10 燈熄 • 回憶永存：「燈光倒數儀式」全場將一同倒數，於1F中山門迎接中山店招牌完美熄燈的歷史性珍貴時刻◾BENGER：帆布鞋款790元起◾懿海：5折起，單一特價980元◾KIPLING：OUTLET款56折起◾ARNOLD PALMER：包款4折起，指定T-shirt單一價690元◾PLAYBOY：5折起◾ROOTS：花車商品4折起◾SWAROVSKI：7折起◾盧亞香水：全面任2件7折、3件6折◾OTTO：珠寶65折起◾CUMAR：精選女包單一特價1,000元◾凱朵特賣：美妝、生活品全面3折起◾AS：花車商品2雙2,000元◾UNIARTS：指定系列39折起◾bac休閒服：結束代理出清490元起◾MAGY：花車商品790元起◾BoDerek女鞋：全面2折、女靴3折◾miofeel：990元起、女靴全面1,800元◾ORIN：花車商品990元起◾NAVY：4折起◾THE BODY SHOP：即期品特賣◾DIANA：花車商品990元起◾CACO：魅力品3.9折起◾LE COQ SPORTIF：花車商品6折起◾蕾莉歐：即期品4折起◾NAISSANCE：690元起◾CHEZ：390元起◾tiff：魅力品100元起◾MOSS CLUB：5折起◾LACE：全面2折◾又莉內衣：190元起◾E WEAR：3.5折起◾SWEAR：任3件1,000元◾NATURE BEAUTY BASIC：1折起◾IENA：5折起◾卡汀娜：690元起◾MOBO：魅力品2件800元◾DITA：4折起◾華邵：500元起◾KINLOCH ANDERSON：3折起◾0918：1折起◾多利寶：天絲印床包組799元起◾SCOTTISH HOUSE：3折起，任3件再8折◾AELX：時尚女鞋590元起◾上田服飾：1.5折起◾Albert：390元起，T-shirt任3件500元◾B.CLUB：590元起◾宸知：魅力品99元起◾貫子設計：990元起◾INI：390元起◾星衣：5折起，花車商品890元起◾DAILO：5折起◾NON STOP：990元起◾FASHION MAGIC：2折起◾FFFF：1折起◾CHEN YEI：390元起◾WACOAL：65折起◾GINKOO：3折起◾DIANA：2折起◾TRIUMPH：滿5,000元抵700元、買4送1◾MASTER MAX：3.5折起◾箱吉市：1,280元起◾曼黛瑪璉：85折起◾ENSUEY：全面5折◾DACCORD：590元起◾LADIES：滿5,000元抵700元◾KEY WEAR：5折起◾DEEP RED：590元起◾SLOGGI：滿5,000元抵700元◾JO-AN THE SHOP：3折起◾皮老闆：599元起，單件6折、2件5折、5件以上4折◾BRAPPERS：短褲、短裙990元，T恤買1送1◾VICTORIA：精選牛仔褲6件1,000元◾NAUTICA：3折起，2件再9折、4件再8折◾LEVI'S：單件3折，3件再7折◾LEE：買1送1，指定商品單件5折、2件4折、3件3折◾綺昱：女包990元起◾BLUE WAY：精選上衣買1送1、褲款7折起◾AILI.旅行箱：5折起◾陽光橘子：旅行箱2折起、登機箱1,480元起◾BOBSON：精選款褲買1送1、指定褲款590元起◾LACOSTE：8折起◾金剛牛仔：上衣288元起◾EDWIN：5折起◾TIMBERLAND：3折起◾CUMAR襯衫：襯衫390元起、零碼襯衫500元起◾GIORDANO：指定商品500元／3件、1,000元／4件◾麼利：襯衫690元／件、1,300元／2件，零碼西裝褲980元◾WAVE3：99元起◾TRAVELER：3折起，指定商品1,200元◾MONTAGUT：棉衫1,380元起、休閒褲1,880元起◾PPFM：3折起◾POLAR BEAR：3折起◾CUMAR：POLO衫、長褲2折起◾G 2000：399元起◾JUN：上衣2折起◾Waltz：980元鞋款買1送1、1,380元鞋款2雙2,580元◾HANG TEN：指定商品買1送1、399元起◾E001：襯衫3折起◾GARDENA：8折起◾麗嬰房：童衣1件7折、3件4.5折、5件3.5折；童被990元起、汽座6,400元起◾BELIEF女包：包包790元起◾鼎美：指定商品99元起◾娃娃城RECARO：花車99元起、兒童寢具2折起◾風雪狼：290元起◾PC休閒服：休閒上衣790元起◾亞梭：福利品出清◾格蕾寢具：寢飾888元起◾淑真姐姐特賣：童書、玩具50元起；怡寶書包4.5折起；瑪格童裝299元起◾寢麗：舒眠枕買1送1；高織紗天絲四件組原價25,600元、特價3,980元起◾JOHNSON：6折起◾BIOZONE：99元起◾杰克森箱包：行李箱1,380元起、休閒包290元起◾掌廚：清潔用品5折、鍋具7折起◾金安德森：天絲抗菌兩用被床包組7,980元，買1送1◾安妮莎琳：抗菌乳膠枕2,980元，買1送1◾TEN DAYS：展品5折起◾金格：紀念枕買1送1、床墊部分特價◾Dorelan：3.5折起◾集雅社：展機福利品出清◾TOKUYO：4折起◾FILA.SPORT：3.8折起◾奧可那：690元起◾樂軒：枕頭、枕套390元起；涼被、冬被、床包組390元起◾NIKE：5折起◾WEKII：8折起◾OGAWA：滿5,000元送500元；高端按摩椅再折8,000元，限定按摩椅再送伊萊克斯家電；輕氛二用按摩揉捏抱枕限量加購1,688元◾SKECHERS：2件再85折、3件再7折◾德玥：夾腳拖250元、品牌舒適鞋390元、品牌休閒帽590元；特賣商品6折起，2件再9折◾雷根運動：出清商品3.8折起◾ELLIE PERFUME：3折起，滿3,000元折300元、滿5,000元折600元（部分除外）◾NEW BALANCE：6折起，鞋衣任2件再9折