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▲「2026臺北白晝之夜」將於今日登場，地點就在圓山與其週邊場域。（圖／翻攝白晝之夜臉書）

▲爵代舞蹈劇場《寶島有爵士～台灣恰恰恰》（圖／臺北市文化局提供）

▲Jann Gallois 將以《Block Party》結合多元舞蹈形式與群眾互動。（圖／台北市文化局提供）

▲臺北白晝之夜交通資訊一覽（圖／台北市文化局提供）

延長營運期間，淡水信義線將加開「圓山站往臺北車站」單向列車；中和新蘆線則加開「中山國小站往民權西路站」單向列車。請特別留意：延長營運列車行駛區段內，僅圓山站、民權西路站及中山國小站開放進站搭車

▲臺北白晝之夜公路站點相關資訊（圖／台北市文化局提供）

▲臺北白晝之夜YouBike站點、暫停營業站點相關資訊（圖／台北市文化局提供）

2026 臺北白晝之夜將於今（31）日登場，以「NIGHT KA SHI 夜卡西」為主題，從那卡西文化出發，串聯藝術、聲音與城市夜間生活，活動場地包含圓山自然景觀公園及周邊展區，集結超過30件藝術作品。活動期間圓山周邊將實施道路、停車格及自行車騎乘管制，而臺北捷運將配合延長營運至 11月1日（日）凌晨2時。《NOWNEWS今日新聞》整理交通方式、5大交通管制措施與必看的亮點，一文掌握。臺北白晝之夜將於今日14:00在圓山花博園區開跑，場地串聯，創造開放且多元的城市夜間藝術現場。本屆以「NIGHT KA SHI」為主題，從臺灣獨特的那卡西文化汲取靈感，透過流動、即興與開放的精神，重新思考藝術與城市、人群之間的關係。活動集結超過30件藝術作品與50場表演，涵蓋大型裝置、聲音藝術、空間介入及跨域演出。：2026年10月31日14:00 – 11月1日02:00：圓山地區（圓山自然景觀公園與花博廣場、大同大學、民族東路及晴光市場周邊）視覺藝術亮點作品如藝術家張騰遠以其著名的「鸚鵡人」系列加入白晝之夜，推出隱藏於街區的《鸚鵡模仿術-數綿羊》大型裝置，為城市帶來意想不到的相遇。還有林其蔚《磁帶音樂》、姚瑞中《巨神在哪裡？》、蕭筑方《鬆弛的靈魂》等亮點作品，分別從聲音、身體、機械、信仰與日常生活等角度出發，帶領觀眾重新感受城市。表演藝術則橫跨劇場、舞蹈、擊樂、爵士、聲音與街頭文化，包括峸劇場與貪食德工作室《黑貓與那卡西之夜1972》、爵代舞蹈劇場與金秋大樂隊《寶島有爵士～台灣恰恰恰》等。國際合作部分，法國編舞家 Jann Gallois 將以《Block Party》結合多元舞蹈形式與群眾互動，讓觀眾從觀看者轉變為參與者，親身體驗舞蹈藝術的魅力。圓山與其週邊：搭捷運淡水信義線「圓山站」；晴光街區：搭中和新蘆線至「中山國小站」配合活動進行，玉門街將於10月31日（六）14:00 至11月1日（日）02:00實施車輛管制，期間全面禁止車輛進入玉門街。另玉門街西側編號 1 至 30 號停車格，以及編號 1、2 大客車專用停車格，將自10月30日（五）20:00起至11月1日（日）02:00止禁止停車，提醒開車及騎車民眾提前規劃行車路線，並留意周邊交通管制標示。為疏散活動散場人潮，臺北捷運將於原有末班車過後加開列車，延長營運至11月1日（日）凌晨2時，提供夜間參與活動的民眾返程選擇。。 建議民眾事先確認回家方向及進站車站，並留意臺北捷運官方公告，以免錯過搭乘時間。活動期間，原停靠於圓山轉運站（玉門）的公路客運，將改至鄰近站位上下車，請搭乘相關路線的民眾特別留意：▪️1579、1579A 路線： 改至庫倫街（向西）上下車。▪️1877、1878、1879、1881 路線： 改至捷運圓山站（向南）上下車。▪️2022、9006 路線： 改至庫倫街口（向南）下車。▪️9023、9023A 路線： 改至庫倫街口（向北）下車。▪️各路線實際上下車位置，請參考交通管制地圖，並依現場指示及客運業者公告為準。自行車交通方面，10月31日（六）14:00 至11月1日（日）02:00，玉門街（敦煌路至庫倫街）兩側人行道禁止騎乘自行車；捷運圓山站 1 號出口 YouBike 站點也將於同一時段暫停營運。團體旅客如搭乘遊覽車前往，請至捷運圓山站 [北向]（公車地圖18 站點），配合現場工作人員引導依序臨停上下客，完成後立即駛離，不得占用臨停空間；遊覽車可停放於基隆河大佳段河濱公園停車場，請團體提前安排接送與停車動線。搭乘計程車的民眾，則請利用庫倫街南側計程車排班區上下車，並配合現場交通指揮，避免於管制路段及周邊道路任意停靠。主辦方也提到，今年白晝之夜的體驗也將從藝術現場延伸至城市夜間生活，首度策劃官方限定市集，以「Only at Nuit Blanche」為概念，精選 10 個兼具設計美感、創意與生活風格的品牌參與，串聯美食、飲品與風格生活。參與品牌包括 Bar Port、Bounce Back 美式漢堡、漢堡世家 BURGERCIAGA、Fly Cafe、Kai 康普茶、Popeyes、SEMI CLUB 分號俱樂部、TOASTERiA CAFE、WALDHAUS、發肉燒肉餐酒等。