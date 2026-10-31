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▲ 臺南市長黃偉哲於活動現場發送臺南農特產品試吃品，與日本民眾熱情互動。（圖／南市府提供）

▲ 臺南展售攤位展示多樣特色農特產品，向日本民眾推廣臺南農產好物。（圖／南市府提供）

▲「KUMAMOTO台灣祭2026」活動現場吸引眾多民眾參與，氣氛熱絡。（圖／南市府提供）

臺南市長黃偉哲30日率市府團隊前往日本熊本，出席「KUMAMOTO台灣祭2026」開幕式，向日本民眾推廣臺南優質農特產品、美食及文化特色，並藉由活動深化臺南與熊本的友好情誼，拓展農產行銷及觀光交流機會。​開幕式現場來賓包括台灣祭2026委員長、台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊、熊本縣觀光文化部長梅川日出樹、熊本市經濟觀光局長黑木善一、宇土市長光井正吾、宇城市長末松直洋、合志市長荒木義行、美里町長上田泰弘及菊陽町長吉本孝壽等人出席並致詞，為活動揭開序幕。黃偉哲表示，臺南與熊本長期保持友好關係，近年透過臺灣祭、農特產品推廣及城市互訪等活動，持續深化雙方交流。臺南是臺灣的文化古都及美食之都，盛產芒果、鳳梨、文旦等優質農產品，並擁有豐富的歷史文化與特色美食。黃偉哲也感謝日本各界長期支持臺南農特產品及文化推廣，隨著去年12月臺南與熊本定期直航航線啟航，雙方往來更加便利，也誠摯邀請日本朋友走訪臺南，親身感受臺南的熱情與魅力。​台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊則表示，臺南與熊本在地緣與產業合作上互動密切，透過直航及臺灣祭活動，讓兩地友情更顯深厚。駐處將持續扮演橋樑角色，全力協助臺南優質農產與美食深耕日本九州市場，讓更多日本民眾感受臺灣與臺南的獨特魅力。農業局長馮祥勇表示，「KUMAMOTO台灣祭」於10月30日至11月3日在熊本市花畑廣場登場。今年集結了眾多臺灣特色美食、飲品及文創商品攤位，並規劃文化體驗、夜市遊戲等豐富內容，現場以臺灣燈籠營造濃厚的節慶氛圍，讓日本民眾透過美食與文化體驗認識臺灣。南市府指出，推廣臺南農特產品及特色文化，透過農產加工品展售、試吃推廣及文化展示等方式，提升臺南農產及地方品牌在日本市場的能見度。此次參與熊本臺灣祭，也期盼吸引更多日本消費者認識臺南農產好物。