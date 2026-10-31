我是廣告 請繼續往下閱讀

不低估沈伯洋辯論戰力 羅智強：蔣萬安是另一種風格

「口才可以練、信任需要累積」 羅智強：市民才是主角

2026年台北市長選戰首場電視辯論會今（31）日中午12時登場，民進黨候選人沈伯洋將與尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安正面交鋒，透過2小時辯論針對市政政策與重要議題展開攻防。對此，國民黨立委、蔣萬安競選總部總幹事羅智強今在臉書發文表示，自己相信蔣萬安，不是因為他口才最好，而是因為有市政成績經得起檢驗，更直言「口才可以練習，市政需要實踐；話術可以準備，信任卻需要時間累積」。羅智強表示，沈伯洋口才很好、反應快，擅長論述，也具備辯論的戰鬥力，這一點不會低估；但蔣萬安則是另一種風格，個性溫和、內斂，不喜歡咄咄逼人，面對批評往往選擇耐心解釋，遇到困難則習慣先把事情做好。羅智強指出，身為蔣萬安的競選總幹事，這段時間看見蔣萬安即使生病，仍掛念著颱風中的台北市民，面對艱困選情也沒有怨天尤人，依然踏實做好市長工作。他形容，蔣萬安不像沈伯洋那麼靈活，「昨天的沈伯洋、今天的沈伯洋、明天的沈伯洋，可以完全不一樣」，但蔣萬安是一個善良、正直、溫暖且始終如一的人。羅智強強調，相信今天雙方都會有精彩表現，但更期待透過這場辯論，讓台北市民看見兩人不同的政治風格，以及對城市未來的想法。他認為，「口才可以練習，市政需要實踐；話術可以準備，信任卻需要時間累積」，一場辯論只有2小時，但一個人的品格，卻需要經過長年累月的考驗。羅智強最後表示，今天將坐在台下為蔣萬安加油，他相信真正值得關注的，不只是誰在辯論中佔了上風，而是誰能讓市民看見實績、責任與承諾，「因為辯論的主角是候選人，但城市的主角，永遠是人民」。