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台灣同志遊行今（31）日登場，國民黨主席鄭麗文說，6年前的今天也曾一起走上街頭參加同志遊行，但今年因為有重要輔選行程無法親自到場，但祝福不會缺席。同時今天也是萬聖節，鄭麗文也裝扮成《黑魔女》梅菲瑟，她說「愛，不是只有王子與公主一種形式，每一份真誠的愛，都值得被理解與尊重」。鄭麗文說，在過去的童話裡，黑魔女總是被視為邪惡的象徵，但電影告訴大家，當放下偏見，才能看見一個人真正的模樣。愛，也不是只有王子與公主一種形式。就像電影裡的睡美人與黑魔女，沒有血緣的陪伴與守護，同樣可以是真愛、是家人。鄭麗文表示，每個人都有不同的樣貌，每一份真誠的愛，都值得被理解與尊重。不被標籤定義，不讓偏見限制愛；祝福今年參與同志遊行的每一位朋友，都能勇敢做自己、自在愛所愛！打破框架，無畏同行！Happy Pride。同時她也自嘲，她的身高很難租道具服。