開季至今，柯瑞場均獲得9.8次罰球，已經創下18年生涯最多，目前39罰39中，保持100%完美命中率。柯瑞生涯一直以來都不是罰球數偏多的頂級巨星，為何本季卻化身「買犯大師」？與他本季改變打法、又受到裁判吹判尺度青睞有關。

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擺脫「消失的圓柱體」 柯瑞生涯罰球數據迎巨大轉變

本季場均9.8次罰球，甚至是其生涯平均兩倍以上。

39罰全進 適度減少體能消耗

38歲的柯瑞在三分外線牽制力依舊強大的同時，若能持續透過製造罰球穩定進帳分數，不僅能降低在陣地戰中的體能消耗，也能在比賽關鍵時刻更有效地掌控節奏。

柯瑞變成買犯大師？主因有2點

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）上一戰面對明尼蘇達灰狼，單場暴砍44分、全場獲得多達16次罰球全數命中。長久以來，柯瑞一直被外界戲稱為「得不到裁判裁判哨音」的頂級巨星。在過往職業生涯中，柯瑞甚至寫下過「生涯三分球進球總數（4,187記）比罰球命中總數（4,178球）還要多」的罕見神紀錄，相較於其他靠切入製造罰球得分的後場球星，柯瑞生涯場均僅有4.4次罰球。然而，進入新賽季後，這樣的態勢出現顯著變化。柯瑞開季前幾場比賽展現出極強的切入破壞力，加上對方防守者為封殺其外線發砲，頻頻出現過度撲防的犯規狀況。柯瑞精準掌握防守者的身體接觸與失位時機，成功將造犯規轉化為穩定的得分手段，除了製造犯規的能力大幅上升，「罰得到且罰得進」更是柯瑞開季維持極高得分效率的關鍵。身為聯盟射手代表人物，柯瑞本季開季累積39罰全中，100% 命中率讓人瞠目結舌。對於勇士而言，一、防守者防守態度太積極：對手為阻止柯瑞三分跳投，防守動作加大，給予柯瑞運用經驗「製造身體接觸」的空間，而這些壓迫式防守，本季更多被裁判吹判犯規，直接送柯瑞上罰球線。二、裁判終於吹判：勇士在戰術發動上讓柯瑞增加更多檔拆切入與中距離持球比重，進而提升禁區遭犯規的機率，裁判也比起過往，更重視柯瑞在出手時被身體接觸的灰色地帶，吹判犯規比例激增。雖然目前僅為賽季初期，場均9.8次罰球是否能維持整個賽季仍有待觀察，但柯瑞在投射與造犯規雙管齊下的極致進攻威脅，無疑已給聯盟各隊的防守策略帶來全新的嚴峻考驗。