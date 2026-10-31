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▲大家功德會理監事及熱心會員出資贊助，舉辦「因愛而行」藝術品慈善拍賣會(圖／大家功德會提供2026.10.31)

頂級鐘錶與當代藝術齊力傳愛！大家功德會(30)日晚間在台中林酒店舉辦第四屆「因愛而行」慈善拍賣會。除了多件大師名作競拍熱絡，壓軸起拍價450萬元的百達翡麗罕見獵錶，最終在群園事業機構常務董事林長文出價500萬元下順利落槌；全場34件拍品及各界捐款合計募款破4,000萬元，創下亮眼公益成果，善款將全數挹注中彰投弱勢學童教育與家庭扶助。大家功德會創立於14年前，由善心人士劉啟仲號召企業界友人發起，長期深耕中部弱勢兒少扶助；自民國109年首度結合藝術與公益舉辦拍賣會以來，前三屆已累計募得近6,000萬元基金。大家功德會理事長廖紀友表示，協會長期協助中、彰、投地區弱勢學童與貧困家庭，並推動「築夢學田」等圓夢計畫，致力成為青少年的堅強後盾。執行長汪開宏指出，受助學子多需克服嚴峻的家庭經濟或身心障礙，例如獲「築夢學田」資助的啟明高中全盲學生周軒瑋，當晚特別與富華創新董事長吳錫坤同台合唱「感謝你的愛」，展現逆境中不放棄音樂夢想的堅毅生命力，場面溫馨感人。此次拍賣會展出陣容堅強，34件拍品涵蓋當代藝術、大師書畫與名酒名錶，採23件線上預拍認購、11件現場拍賣進行。拍品包括劉其偉畫作「非洲藍雉會議中」、漢寶德書法「一舉凌蒼穹」、席德進水彩「紫荊花」、蔡尉成雕塑「燃後」、蔡玉葉壓克力畫作「春之晨」、吳建民木雕「瑞氣盈門」、梁奕焚油畫「女人」，以及國際當代藝術家KAWS的「Ankle Bracelet」、日本畫家高野學油彩作品，另有一瓶起拍價130萬元的「百富50年Marriage 0197」珍稀威士忌，引發藏家高度關注。「因愛而行」慈善拍賣會現場政商名流雲集，活動特別邀請跨黨派立委組成「愛心拍賣團」，包括立法院副院長江啟臣、立委何欣純、陳素月、黃秀芳、顏寬恒、楊瓊瓔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、陳秀寶等人，皆在台上賣力喊拍助陣。現場出席貴賓還包括教育部政務次長張廖萬堅、群園基金會創辦人呂崇民、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中榮總院長傅雲慶、常春藤高中董事長邱基誠等。企業界亦慷慨響應，臺灣強發展董事長陳重熙捐贈160萬元、葳格教育體系創辦人袁昶平與江俊龍捐款200萬元、陳宗傑捐款240萬元，共同為教育公益注入溫暖力量。