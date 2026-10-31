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立院昨三讀通過藍白共提的「刑法」第185條之3條文修正草案，加重毒駕刑責修法，未來毒駕刑期將從3年以下有期徒刑加重為6個月至5年有期徒刑，另外毒駕累犯10年內再犯致人於死，最重可處死刑，由於民進黨新北市長候選人蘇巧慧未投票，對手李四川陣營則批評，蘇巧慧選擇神隱，不敢為了人民權益而投票。對此，蘇巧慧今（31）日受訪時表示，藍白匆促地提出法案，不但沒有經過充分的討論，也沒有討論到獄政配套，這麼重要的法案，還是應該要經過充分的討論。對於李四川陣營批評落跑沒投票一事，蘇巧慧上午出席「秉友會萬人登山活動」受訪時表示，打擊毒駕、提高刑責是大家非常支持的方向，他也支持行政院的修法版本，所以不管是在提高刑責，甚至是沒收犯罪車輛等，「這些我們都支持」。蘇巧慧還原，昨天的狀況，是在投票前的半小時，藍白才匆促地提出修正版本，這麼匆促地提出，不但沒有經過充分的討論，也沒有討論到獄政配套，更沒有討論到刑法的體系完整性，這一些問題，都充分地彰顯倉促立法不充分的地方；他強調，這麼重要的法案，還是應該要經過充分的討論，才能完成全社會，甚至是不分朝野期待的共同打擊毒駕、共同來防治毒駕這樣重要的任務。媒體詢問，今天是台北市長的辯論，兩個星期後也要舉辦新北市長的公辦政見發表會，蘇巧慧說，他昨天在立法院有碰到民進黨台北市長候選人沈伯洋，沈非常認真在準備今天的這一場辯論，相信已經做好充分的準備，預祝辯論會一切順利。蘇巧慧提到，他們在11月13日會參與公辦的政見發表會，他還是要再次說，不管是公辦政見發表會或者是電視台邀請的辯論會，甚至是學生的論壇，只要有任何的邀約，他都會在第一時間答應，因為他非常希望能夠把握所有的機會，向市民們來報告他們的政見願景，「如果有機會，我都非常樂意參與」。