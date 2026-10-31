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美國期中選舉進入最後倒數，川普馬不停蹄、替共和黨候選人站台，卻在南卡州出現意外爆紅插曲！一名男子接受美國保守派媒體《福斯新聞》（Fox News）訪問時，表示自己來到現場，是因為年輕時錯過了1978年的「瓊斯鎮大屠殺」（Jonestown massacre），如今終於有機會近距離見識「邪教」，一番話讓記者當場愣住，尷尬反應也在網路上瘋傳。綜合外媒報導，事情發生在美國當地時間29日，川普前往南卡羅萊納州的洛克希爾市（Rock Hill），替共和黨參議員候選人葛蘭姆（Darline Graham）站台助選。當時《福斯新聞》記者湯姆林森（Lucas Tomlinson）在造勢現場，訪問一名戴著棒球帽、留著濃密鬍鬚的男子，詢問他為何特地前來。沒想到，男子回答稱，自己沒機會在1970年代前往南美洲，參加「瓊斯鎮大屠殺」，如今這場造勢活動，就是他最接近「那種場面」的機會。記者聽完一臉困惑，還特別追問：「你是說瓊斯鎮大屠殺？」男子隨即補上一句：「沒什麼比近距離看邪教更棒了！」該名記者這才意識到，自己訪問到的可能根本不是川粉，隨即尷尬的表示：「好吧，這位可能不是川普支持者。」然後就趕緊轉去訪問其他民眾。男子所說的「瓊斯鎮大屠殺」，是指1978年，美國邪教領袖瓊斯（Jim Jones）在圭亞那帶領信徒集體死亡的事件，當時造成900多人喪生，他是在拿這段歷史諷刺MAGA運動。這段訪問迅速在社群平台瘋傳，男子也被網友封為「神路人」。後來獨立媒體《The Handbasket》找到當事人，確認他叫霍利（Tom Hoyle），57歲，住在北卡羅萊納州夏洛特市，與合夥人經營一家客製化印刷公司。霍利透露，自己會出現在現場，是因為主辦單位曾打電話到他公司，邀請他出席，他想機會來了，可以直接表達對川普的厭惡，於是便爽快答應，打算親自到場「製造一點麻煩」，甚至還使用真實姓名及聯絡方式報名，壓根不打算隱瞞身分。霍利也坦言，在他說出那些話之後，沒多久就有特勤局人員找到他，將他帶離會場。他也坦承自己早在1989年就開始討厭川普，對於川普的政治立場、言行，一直都相當反感。霍利還提到，過去幾十年，他都是登記在冊的共和黨員，但父親從小就教導他們，不要只按照政黨投票，任何合格的民主黨或無黨籍候選人也應該給予支持。大約在一年半前，他決定重新登記為無黨籍選民，直言自己不想再與如今的共和黨有瓜葛，認為共和黨已經被MAGA運動取代。這場原本替共和黨候選人造勢的活動，意外讓一名「反川普」男子搶盡風頭，也讓《福斯新聞》記者有了一場特殊的職涯體驗。原文連結：