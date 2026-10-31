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批賴瑞隆開場、結論都看稿 沈富雄：一大敗筆

「前三棒都是強棒」 沈富雄酸第4棒顯然特別弱

高雄市長候選人電視辯論會昨（30）日晚間登場，國民黨候選人柯志恩與民進黨候選人賴瑞隆首度正面交鋒。賴瑞隆在辯論中強調，高雄的進步是歷任市長一棒接一棒累積而來，希望市民支持他接下「關鍵第4棒」。不過，前立委沈富雄對此直言，賴瑞隆從開場到結論都照著預先準備的稿子念，代表中間1個半小時的攻防並未反映到最後陳述，「這1個半小時是白白浪費」，認為是整場辯論的一大敗筆。沈富雄昨在《少康戰情室》中表示，賴瑞隆開場白看稿，到了結論仍然照著稿子發言，顯示結論內容早已事先寫好，沒有因應辯論現場的攻防、對手提問或議題變化做出調整，「證明剛才1個半小時是白白浪費，因為結論的稿早已寫好，這是一大敗筆。」針對賴瑞隆提出的「第4棒」說法，沈富雄也表示，民進黨過去在高雄的市長，包括謝長廷、陳菊到現任市長陳其邁，「前三棒都是強棒」。即使前面3位都是強棒，施政成果「也不過如此」，「現在顯然交給第4棒特別弱，那還得了。」沈富雄也提到，賴瑞隆在辯論中「不太攻擊目前的市政，因為是自己人」，並把焦點放在中央《財劃法》，主張地方獲得的預算不足。他並認為柯志恩可以在這部分強調：「錢給多了，照你所要的，我可以做得比你好；砍了沒有恢復，我也可以做得比你好。」並進一步表示，在中央決定的預算多寡之下，也可以直接與賴瑞隆比較施政能力。