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AI產業鏈「K 型分化」 體質不佳者將出局

面對AI產業K型化、偏高利率環境 專家建議多元分散

全球股市近來因AI發展出現雜音而劇烈震盪，加上美國將於11月3日舉行期中選舉，市場關注選後是否出現「分立政府」。對此，中租基金平台總經理蘇皓毅認為，無論民主黨重掌兩院或僅取得眾議院，美國都將步入「分立政府」格局，激進稅改與龐大財政支出難以單邊通關。而隨著政治面的不確定性逐步淡去，市場焦點重回AI發展，AI產業鏈也朝向「K型分化」，體質不佳者將在去蕪存菁的過程中出局。他分析，資本市場通常更青睞這種政策僵局，選後政治不確定性消退，有助壓低美股風險溢價，財政失控的尾部風險也將緩解，美債殖利率有機會回降。目前10年期美債殖利率已回落至5%附近，可能已提前反映此一預期。但聯準會（Fed）主席華許已揭示計劃降低利率決策會議頻率，可能拉高長天期公債期限溢價，長期而言拉高中性利率水準，長天期殖利率仍將偏高表態。隨著政治面的不確定性逐步淡去，市場焦點重回AI發展。蘇皓毅引用NVIDIA執行長黃仁勳的「AI五層蛋糕」架構（能源、晶片、基礎設施、模型、應用）指出，AI仍處於高速成長期，但投資週期已從「不計代價的軍備競賽」，進入「資產負債表與現金流的紀律檢驗」。這樣的分化在基礎設施層最為明顯，新一代晶片推出後，舊款GPU租金大幅下滑，原本拿GPU當抵押借款的中小型算力雲業者，如CoreWeave，債券殖利率與CDS價格同步走高，科技巨頭則從內部現金流自給自足，轉向大舉發債、吸走大量資金，進一步壓縮次級信用市場。蘇皓毅認為，這正是AI 產業鏈「K 型分化」的縮影，體質不佳者將在去蕪存菁的過程中出局。模型與應用層則呈現需求與成本並進的局面。Anthropic已於10月26日向美國證交會提交招股書，計畫11月在那斯達克掛牌，預計募資1000億美元，且其淨收入留存率高達900%，意即既有客戶今年的支出是去年的9倍。然而，Anthropic同時簽下8000億至8500億美元的「照付不議」算力合約，意味著即使未來算力閒置，仍須按約付款，凸顯AI競賽極度耗資的一面。蘇皓毅指出，AI軟體的收費模式正從「按使用人數」走向「按實際工作成果」，應用層能否開花結果，將決定這場大規模投資最終能否回本。產業的高速進化必然伴隨陣痛，但也正逐步篩選出真正能獲利的贏家。企業基本面方面，根據FactSet統計，已公布第3季財報的標普500企業中，83%的每股盈餘優於預期，整體獲利成長率達29.5%。不過，聯準會10月雖未升息，主席華許仍強調通膨偏高，蘇皓毅形容這是一次「鷹派暫停」，未來2至3次會議不排除再升息1碼。面對AI產業的K型分化與偏高的利率環境，他建議，投資策略應著眼於「多元分散」，核心部位以具備AI供應鏈定價優勢的美股與台、日、韓股票型或多重資產基金為主，科技主題可作為核心的成長來源，但需控制在核心部位的一部分，避免重押。至於衛星部位可提早布局新加坡股市及受惠資金外溢與人口紅利的越南股市，分散核心市場過度集中風險，同時納入黃金股票基金作為長線緩衝。再搭配回檔紀律扣款機制，讓市場修正時有機會逐步累積投資部位。