我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲再點名媒體 追問「為什麼要放大？」

知名主持人蔡康永日前受訪，坦言現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢場合，與10月初台北市警方突擊搜索西門町同志酒吧引發的執法爭議有關。對於是否衝擊台北市長蔣萬安的選情，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（31）日表示，每個人都能表達自己的意見，但他認為，除了司法改革，另一個需要解決的問題就是媒體，質疑「為什麼一定要特別報導這個？為什麼要放大？」並說「這滿有趣的」。蔡康永29日接受王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》專訪時，證實日前現身沈伯洋造勢場合，與台北市警方針對西門町多間同志酒吧進行突擊搜索所引發的爭議有關。他也表達對同志族群處境的關切，直言不希望有生之年再看到同性戀族群遭到壓迫。柯文哲今天上午前往南投，陪同民眾黨提名的縣議員候選人吳淳佑進行自行車掃街。媒體聯訪時，有記者詢問蔡康永公開表態，是否對蔣萬安的選情造成影響。柯文哲表示，台北市有200多萬人口，每個人都有表達意見的自由。柯文哲接著延續司法改革的話題，指除了司法改革之外，另一個需要處理的問題就是媒體，並再次質疑「每個人都可以表達他的意見，為什麼一定要特別報導這個？為什麼要放大？」談到近期引發討論的「洋流」，柯文哲表示，這陣子對洋流的研究已經差不多了，等選舉結束後，就可以詳細展開學術論文研究，探討洋流如何形成，以及媒體在其中扮演的角色。他還稱「這滿有趣的。」