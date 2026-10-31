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針對《道路道路交通管理處罰條例》毒駕行為加重處罰之新制，於今（31）日零時起正式施行。高雄市政府警察局前鎮分局於新制上路首日零時立即啟動「取締毒駕專案勤務」，僅1小時內連續查獲「毒後駕車」及「毒駕拒測」各1件，依法沒入違規普通重型機車2部，展現維護用路人安全的堅定決心。前鎮分局表示，警方於新法生效僅10分鐘，即於前鎮區某路段發現林姓男子（約46歲）騎乘普通重型機車搭載未戴安全帽之張姓友人（約58歲），員警上前攔查時，敏銳察覺林男眼神飄忽、反應異常，疑有施用毒品徵候，經執行唾液篩檢後，結果呈現一、二級毒品陽性反應。警方除將林男依《刑法》公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦外，並同步依新修訂之《道路交通管理處罰條例》第35條規定沒入該部違規車輛，同時對違規駕駛林男、同車乘客張男及提供車輛之車主等3人依法舉發，合計最高可處新臺幣25萬5,500元罰鍰。同日另名沈姓男子（約65歲）因騎乘普通重型機車逆向行駛，遭前鎮分局巡邏員警攔檢。員警於盤查過程中發現沈男同樣帶有施用毒品之跡象，惟沈男當場拒絕配合實施唾液篩檢，經員警依法告知相關權利與拒測後果後，沈男仍堅持拒測，警方遂依新制規定當場沒入其違規車輛並依法舉發，裁罰金額將直接以法定最高額新臺幣27萬元裁處。前鎮分局分局長黃元民強調，施用毒品後駕駛車輛極易導致駕駛人反應遲鈍、注意力無法集中，甚至產生幻覺，對道路交通安全構成極大威脅。《道路交通管理處罰條例》新制不僅大幅提高毒駕罰鍰金額，拒測者若再犯更無裁罰上限，且無論車輛是否為駕駛人本人所有，一律強制沒入。前鎮警方未來將持續採取「不定時、不定點」策略加強專案攔檢，嚴打毒駕違規，誓言為市民守護生命與財產安全。