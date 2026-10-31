近日Threads掀起經典台劇「文藝復興」，林煒年輕時的演出片段接連被翻出，斯文外型與笑容獲網友封為「上古許光漢」，特別是他與席曼寧在《我永遠愛你》中的親密對手戲也引發討論，特別是大尺度的校園激情吻戲在社群平台爆紅。目前《我永遠愛你》全20集可免費線上看，想知道片段背後的完整故事，觀眾可透過民視官方YouTube、四季線上及LiTV追劇，重溫這部1997年播出的愛情作品。

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▲《我永遠愛你》第一集就有伸舌、壁咚、摸胸等激情大尺度，全劇共20集，可透過民視官方YouTube免費線上收看。（圖／翻攝自民視戲劇YouTube）
▲《我永遠愛你》第一集就有伸舌、壁咚、摸胸等激情大尺度，全劇共20集，可透過民視官方YouTube免費線上收看。（圖／翻攝自民視戲劇YouTube）
林煒舊片翻紅掀考古熱潮　與席曼寧親密戲再受矚目

從年輕時的帥氣模樣，到與女主角深情擁吻的畫面，林煒近日成為社群考古焦點。不少觀眾原本只是滑到短片，卻被他的外型與演出吸引，紛紛留言稱讚「放到現代都很能打」，也有人驚訝當年電視劇的尺度與情感表現如此直接。

其中，《我永遠愛你》第一集的親密橋段更掀起討論。林煒與席曼寧投入的演出，讓第一次接觸作品的年輕觀眾留下深刻印象，也讓看過首播的戲迷重新回味昔日追劇記憶。

富家公子愛上平凡女孩　門第阻礙與疾病考驗接連而來

《我永遠愛你》由林煒、席曼寧、崔佩儀等人演出，故事圍繞富家公子季平與女孩蘇芳琪的愛情展開。兩人墜入情網，卻因季平爸爸抱持門第觀念，反對這段感情，讓相愛的兩人面臨家庭阻力。

另一方面，季平的好友向衣芸也對他心生好感，不斷示好，讓感情關係更加複雜。就在眾人為愛拉扯之際，芳琪又被診斷罹患癌症，兩人除了得面對外在阻礙，也必須思考如何一起走過疾病與未知的未來。濃烈愛情、家庭衝突與生命考驗交織，呈現90年代通俗劇鮮明的敘事風格。

全劇20集不必四處找片段　三個平台可免費線上追

想從頭了解季平與芳琪的感情發展，目前已有完整線上收看管道。民視官方YouTube設有《我永遠愛你》全20集播放清單，讓觀眾不用只靠社群剪輯，就能一次補完這段曲折愛情故事。

- 民視官方YouTube：《我永遠愛你》全20集播放清單

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趙浩雲編輯記者

主跑台灣影劇線，從小就很愛看新聞，小五那年便立志踏入新聞業。曾任壹電視實習記者、東森新聞編輯、三立新聞網娛樂記者，不管是說說寫寫還是聽聽寫寫，我都樂於穿梭在每個現場聽故事。也希望透過文字，帶讀者看見娛...