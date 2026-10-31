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NBA盃今（31）日小組賽，費城76人隊在主力側翼布朗（Jaylen Brown）因左膝不適缺陣的逆境下，於主場以98：93力克衛冕冠軍紐約尼克隊。開季短短11天內，76人完成了對上季季後賽橫掃自己的衛冕軍的主客場雙殺，戰績來到5勝1負並列東區第一，更在關鍵時刻拉出5勝0負傲視全聯盟的不敗戰績。「詹皇」詹姆斯（LeBron James）關鍵時刻一記跳投、一次補籃，帶領76人鎖定勝局，開季這幾場關鍵時刻，他在不同位置打出一樣的主宰力，讓人不得不得由衷讚嘆一句：「還得是你啊！老鬼！」即將在12月年滿42歲的傳奇球星詹姆斯，此役先發出戰34分鐘，15投8中攻下20分、9籃板、8助攻、1抄截與1阻攻，不僅在決勝期讀秒階段命中關鍵反超跳投，更在最後12秒抓下進攻籃板補籃鎖定勝局。ESPN數據顯示，詹姆斯憑藉這場20分表現，追平傳奇名宿賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列NBA歷史單場砍下至少20分第5年長球員。76人總教練納斯（Nick Nurse）賽後直言：「他一直表現出色，但這絕對是他穿上費城球衣以來打得最好的一場比賽！」詹姆斯在攻防兩端展現的戰術包容度、球場閱讀力與適應不同體系角色的極致境界，用整整34分鐘向世人示範了他為何能是能問鼎「NBA歷史最佳球員（GOAT）」、挑戰喬丹（Michael Jordan）地位的有力競爭者。衡量一位球員的偉大，往往在於他在不同戰術框架下找到發揮自身戰力的能力。很多超級巨星需要整支球隊量身打造戰術體系才能發揮最大效能，但縱觀詹姆斯逾20載的職業生涯，他始終是那個「能在任何球隊立刻補上所缺一角」的那個Key Man。恩比德（Joel Embiid）缺陣他就打中鋒，布朗（Jaylen Brown）沒打他就頂3、4號，我們可以想像馬克西（Tyrese Maxey）若輪休，詹姆斯也可能客串組織控球，這些位置他在生涯都打過，在洛杉磯湖人拿過助攻王，在邁阿密熱火打到小球內線，在克里夫蘭騎士則是經典小前鋒，詹姆斯在任何球隊都能立刻補上球隊缺失的那一塊，這就是他的球隊之所以總是能維持競爭力，甚至在2018年那種配置下仍難打進總冠軍賽的原因。來到費城76人後，他這種萬金油般的能力再度發揮得淋漓盡致。今晚當球隊半場進攻陷入泥淖，詹姆斯在低位背框單打布里奇斯（Mikal Bridges）強攻完成「三分打」，隨後又在相同位置吸引包夾，送出一記穿越半場的精準橫傳助攻波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆進關鍵三分。能隨時在終結者、防守大鎖、低位策應者與組織大腦之間切換自如，放眼NBA歷史，唯有詹姆斯具備如此驚人的能力。難怪總是有人說在籃球場上，「五個詹姆斯」恐怕能打贏任一球員組成的「複製人軍團」，甚至強過「五個喬丹」，因為他真的能在每一個位置都打出高水平的表現。本季以老將底薪加盟費城的詹姆斯，並未憑藉歷史得分王的地位凌駕於團隊之上，反而主動融入納斯教練的體系，並將進攻主動權交給正邁向超巨行列的馬克西。本場飆出27分、開季場均狂轟28.2分的馬克西，已然成為76人的頭號進攻箭頭。詹姆斯賽後坦承，自己選擇加盟費城最重要的初衷就是馬克西：「過去兩周和他當隊友的感受實在太棒了。他充滿能量且無比敬業，早已贏得全聯盟的尊重。作為老將，我唯一能做的就是把20多年生涯累積的所有經驗與知識傳授給他，幫助他每天將比賽水平再往上推一點。他現在已經足夠出色，但他想要成為傳奇，我的責任就是把這支老將火炬順利交到他手中。」能收斂個人球權扶持後輩，又能在球隊進攻停滯的第四節果斷接管戰局，這種收放自如的領袖氣度，正是頂級統治者的最高境界。在防守端，詹姆斯與全隊一同將上季季後賽每百回合狂轟119.9分的衛冕軍尼克，硬生生壓制到僅得93分。新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）對布倫森（Jalen Brunson）展開瘋狂撕咬，西蒙斯（Anfernee Simons）在板凳席提供外線火力支援，而詹姆斯則在關鍵時刻坐鎮後防、抓下至關重要的防守與進攻籃板，讓76人展現出聯盟第三的頂級防守效率。關鍵時刻5勝0負且勝率百分之百的戰績證明，當比賽進入有限分差的讀秒死鬥時，擁有詹姆斯的球隊在縮小陣容後，永遠能透過他無懈可擊的球場智商找到贏球解答。歲月或許稍微減緩了他的推進爆發力，但正如ESPN賽後所下的精闢註解——「關鍵時刻，時光老人也奈何不了勒布朗」。