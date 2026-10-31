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鄭男坦承散布 稱音檔從臉書下載

法院認有逃亡之虞 10萬元交保取代羈押

民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋近日遭AI深偽（Deepfake）音檔抹黑，網路流傳一段「利用美國軍購案收受回扣、吸毒」的造假內容。桃園地檢署昨指揮法務部調查局新北市調查處偵辦，在桃園中壢拘提49歲鄭姓男子並查扣手機，檢方複訊後認為鄭男涉犯《公職人員選舉罷免法》意圖使候選人不當選、以深度偽造聲音散布不實事項等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見；桃園地院審理後，今（31）日裁定鄭男10萬元交保，並限制出境、出海。法院指出，鄭男在訊問時坦承散布相關影音，不過供稱深偽檔案是從臉書隨機下載後再轉載。依目前卷內事證，尚無足夠證據認定鄭男與製作該深偽檔案者之間具有犯意聯絡或共犯關係，因此難認有勾串共犯之虞。檢調查出，相關深偽影音以高度仿真的沈伯洋聲音製作，內容涉及軍購回扣等不實指控，並在社群平台Threads散布，影片還搭配疑似為沈伯洋私下錄音的文字說明。檢方查明散布者身分後，30日下午前往中壢將鄭男拘提到案。桃園地院表示，鄭男所涉罪嫌最重本刑為7年以下有期徒刑，且檢調查出他過往有多次出國紀錄，並持有他國護照，因此認為有事實足認存在逃亡之虞。不過法院審酌後認為，以10萬元具保並限制出境、出海，已足以替代羈押，因此未准檢方羈押聲請。桃園地檢署目前依《公職人員選舉罷免法》第104條第2項等罪嫌偵辦，後續也將持續追查深偽音檔的實際製作者及來源，以及是否另有其他人參與製作或散布。