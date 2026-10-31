2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士輪賽事，今（31）日進行最後2場1勝2敗組別的比賽，第一場是北美TL對上巴西LOS，最終由LOS以2比1擊敗TL晉級，TL在16強賽事止步；第二場是韓國HLE迎戰歐洲戰隊G2，HLE展現壓制力，以2比0、直落二打敗G2，預計在明（11月1日）上午7點迎戰中國戰隊BLG。
雙方不斷碰撞 HLE以團戰優勢取勝
韓國LCK賽區戰隊HLE和歐洲LEC賽區隊伍G2，在第一場比賽前期就不斷發生團戰，HLE雖然一度處於劣勢，不過HLE上路Zeus數次以一敵多，在後期關鍵團戰，G2率先開戰，可惜反被HLE 1換5，由HLE拿下第一場勝利。
第二場，雙方打得相當拉鋸，雖然G2取得些許經濟優勢，但卻又在中期關鍵團戰落敗，經濟被HLE反超，最後HLE穩穩吃下巴龍，攻下G2主堡，以2比0進入2勝2敗組，G2則止步16強。
HLE、BLG殊死戰 只有一隊能晉級
今（31）日賽事結束後，官方也進行瑞士輪最後一輪賽事的抽籤，2勝2敗組別隊伍包括MKOI、LYON、KC、BLG、LOS、HLE，這些隊伍要進行BO3賽事，獲勝的隊伍就能晉級八強，落敗的隊伍只能打包回家、止步16強。
瑞士輪賽事中，如果先前已經對戰過的隊伍，就不會再次對戰，最後一輪賽事從明（11月1日）日凌晨1點開打，雙方將進行BO3對決。另外，後面兩場賽事的開始時間只是預定，若前面賽事提早或延後結束，下一場比賽的開始時間也會跟著提前或延後。
🟡LOL《英雄聯盟》2026世界賽瑞士輪賽程時間
📌11月1日凌晨1點：MKOI vs. KC
📌11月1日上午4點：LOS vs. LYON
📌11月1日凌晨7點：HLE vs. BLG
🟡2026年 LOL世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
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韓國LCK賽區戰隊HLE和歐洲LEC賽區隊伍G2，在第一場比賽前期就不斷發生團戰，HLE雖然一度處於劣勢，不過HLE上路Zeus數次以一敵多，在後期關鍵團戰，G2率先開戰，可惜反被HLE 1換5，由HLE拿下第一場勝利。
第二場，雙方打得相當拉鋸，雖然G2取得些許經濟優勢，但卻又在中期關鍵團戰落敗，經濟被HLE反超，最後HLE穩穩吃下巴龍，攻下G2主堡，以2比0進入2勝2敗組，G2則止步16強。
今（31）日賽事結束後，官方也進行瑞士輪最後一輪賽事的抽籤，2勝2敗組別隊伍包括MKOI、LYON、KC、BLG、LOS、HLE，這些隊伍要進行BO3賽事，獲勝的隊伍就能晉級八強，落敗的隊伍只能打包回家、止步16強。
瑞士輪賽事中，如果先前已經對戰過的隊伍，就不會再次對戰，最後一輪賽事從明（11月1日）日凌晨1點開打，雙方將進行BO3對決。另外，後面兩場賽事的開始時間只是預定，若前面賽事提早或延後結束，下一場比賽的開始時間也會跟著提前或延後。
📌11月1日凌晨1點：MKOI vs. KC
📌11月1日上午4點：LOS vs. LYON
📌11月1日凌晨7點：HLE vs. BLG
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