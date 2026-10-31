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NBA盃小組賽今日上演眾所矚目的西區宿敵對決，洛杉磯湖人隊作客挑戰金州勇士隊。大通中心（Chase Center）主場球迷在開賽不久便試圖以心理戰干擾湖人當家巨星「金童」唐西奇（Luka Doncic），甚至全場齊聲高喊「唐西奇好爛！」（Luka sucks!）挑釁。然而這舉動徹底惹毛了這位斯洛維尼亞魔術師，唐西奇隨後開啟無解的進攻模式，單節狂砍21分，並在命中三分後轉身向勇士板凳席比出「閉嘴」手勢，率領湖人在第一節打出狂暴的38：15攻勢，讓主場作戰的勇士首節就陷入落後23分的落後。勇士總教練科爾（Steve Kerr）在賽前受訪時，曾特別談到陣中備受期待的菜鳥倫德博格（Yaxel Lendeborg）與唐西奇的對位。柯爾坦言防守唐西奇是一次大開眼界的震撼教育，「唐西奇是現象級球員，不管你怎麼防，他總能拿到高分。」然而勇士球迷顯然想用垃圾話影響客隊王牌。根據勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）報導，首節戰況白熱化時，大通中心觀眾席突然整齊劃一地爆發出「唐西奇好爛！」的刺耳叫囂聲。未料挑釁言語非但沒有奏效，反而徹底點燃唐西奇的殺手本色。面對滿場噓聲與挑釁，唐西奇隨即用招牌的後撤步三分與強勢切入無情撕裂勇士防線。在湖人以22：14領先之際，唐西奇再度命中一記高難度三分球，投進後他立刻轉過身面向勇士替補席，將食指放在嘴唇前做出極具挑釁意味的「噓」手勢，直接讓勇士全隊與主場球迷啞口無言。在唐西奇單節不可阻擋地獨攬21分帶領下，湖人全隊攻防兩端徹底壓制勇士，分差迅速拉開到20分以上。反觀勇士隊首節進攻徹底陷入癱瘓，隨隊記者埃莫曼（Danny Emerman）在社群上發文重砲批評：「勇士開場前10分鐘就出現了多達9次失誤！他們在場上看起來完全慌了神。前幾場比賽球隊的進攻執行力看似有所提升，但今天一切都顯得倉促而混亂。」首節戰罷，湖人便以38：15建立起高達23分的巨大領先優勢。勇士首發五人表現慘不忍睹，柯瑞（Stephen Curry）僅得6分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿2分，替補的尼昂（Georges Niang）進帳6分，而先發名單中的倫德博格、格林（Draymond Green）與桑托斯（Gui Santos）3人第一節更是得分全部掛零。