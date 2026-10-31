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▲蔣萬安、沈伯洋二人辯論前先禮後兵。（圖／記者朱永強攝）

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋出席北市長辯論會談政見。（圖／TVBS、三立提供）

2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋在第一階段申論時先關心對手蔣萬安身體狀況，祝福早日康復；他表示，若當選將秉持「你說我做」的精神，並承諾上任100天內優先處理城市綠蔭、兒虐防治及營養午餐等3件事。TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。本次辯論會流程分為四個階段，辯論會首先由兩位候選人分別發表申論，接續進行交叉詰問，透過相互提問與回應，深入探討相關議題；媒體提問階段則由 TVBS提問人樊啓明、三立提問人黃彥怡代表媒體進行提問，最後由兩位候選人分別發表結論。沈伯洋在申論一開始感謝對手，感謝蔣市長答應這一場辯論，知道蔣市長最近身體微恙、抱病參加，希望能早日康復。他提到，想要告訴所有的市民朋友們，這一場辯論的重點，並不在輸贏，辯論的重點在於兩邊互相討論，能展現其立場、價值，可供市民朋友來選擇。沈伯洋說，他從小在五分埔長大，後來到美國讀書並取得教職，雖然在美國有很好的機會，但台北有最深的牽掛，仍放棄教職回到台北，作為一名大學教授，也和大家一樣常抱怨塞車、自行車道有斷點等，城市裡面總有一些地方「卡住」，參選是因為想讓深愛的城市重新順起來，想照顧好每一個人，不讓任何人感受到孤獨，所有人都可以在台北自在的生活。沈伯洋提到，他的理想其實很簡單，希望在這個城市沒有人感受到孤獨，沒有人會被落下，每一個人都能在這座城市擁有自在的生活，因此他用AI整理資料，把不分黨派的議員質詢抓下來；也運用了科技，做出匿名的「市長你給我聽好」系統，讓大家輕鬆反映市政問題，他甚至直接走到市場、夜市，擺起肥皂箱站在街頭、把麥克風遞給市民，希望他們能直接上來告訴他市政哪裡需要改善。沈伯洋提到，光聆聽市民的聲音，大概是不足夠的，之前蔣市長提到對台北市政未來的四個字叫「開創未來」，而他叫做「你說我做」，「如果只是聽、如果沒有做，那就沒有任何的意義」，因此他舉辦「市政Debug松」，形成34個創意解決方案，「連App都寫好了」，2萬多人同時在線上觀看，他們如何運用集體智慧解決現在市政的問題。沈伯洋說，選戰剩下20幾天，他們還在提政策，也打算提政策到最後，有三件事是他上任100天要做的事，包含把樹種回來、正視兒虐案的嚴重性、改善營養午餐。他說，砍樹讓人民對政府的不信任，所以他們提出專責、專法、專款、專業，讓人民能夠參與、讓保險能夠參與，讓都市微森林政策真正做到「前人種樹、後人乘涼」。沈伯洋續指，對於兒虐事件，只要事實確定，所有違規的機構，該停業就停業、該停職就停職，對於被害者要馬上接住，絕對不會有長時間幾百天不處理的現象；而對於第一線的社工、幼保人員，不能夠讓他們在第一線孤軍奮戰，市政府必須成為他們的靠山。「營養絕對不是一個星期一瓶鮮奶那麼簡單！」他認為，物價上漲時政府要補貼，以穩定營養午餐的品質，並規劃取消廚餘秤重拍照，減少第一線教師的負擔。沈伯洋強調，「先有市民，才有市長」，台北作為首都有最豐富的資源和最優秀的公務人員，但缺少對未來有願景和執行力的市長，若當選將會負起全責，與公務員團隊共同打拚，替公務員減壓，讓市民更有光榮感。