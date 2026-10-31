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身體恢復良好仍有些沙啞 蔣萬安笑：破音請大家包涵

辯論戰術曝光！蔣萬安：好好報告4年政績與未來願景

2026台北市長選戰首場電視辯論會今（31）日中午登場，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安將與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒。蔣萬安上午抵達辯論會場，身穿深藍色西裝、搭配藍色領帶，胸前還特別別上「台北隊」徽章。談到辯論前的準備，他透露，早上出門前不僅吃了熱情民眾送的包子，二寶、三寶還特別親了他一下，太太也給了他一個深情擁抱，讓他直呼「元氣滿滿」，滿懷信心迎接辯論。蔣萬安日前因身體不適取消公開行程，外界也關注他今天的身體狀況。對此，蔣萬安表示，目前恢復得相當不錯，只是喉嚨仍有些沙啞，笑說，「等一下如果破音，大家都包涵一下」。至於辯論前如何補充元氣？蔣萬安透露，早上吃了太太準備、由熱情民眾送來的包子，出門前二寶、三寶也特別親了他一下，太太則給了他一個深情擁抱，讓他充滿信心參加辯論。他也提到，今天除了競選團隊，還有許多熱心支持者會到現場加油打氣。面對與沈伯洋的首場正面交鋒，媒體詢問是否準備特殊戰術？蔣萬安表示，就是好好把過去4年的市政成績，以及接下來提出的施政願景，透過辯論會向所有市民報告。至於最想與沈伯洋討論哪些議題？蔣萬安強調，沒有特別設定，「任何問題我們都可以好好來討論」，即使喉嚨仍有些不舒服，也會盡全力向市民說明市政成果與未來規劃。