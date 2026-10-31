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▲阿沁與老婆花花育有2女，家庭生活幸福溫馨。（圖／翻攝自FIR阿沁﻿FB）

「F.I.R.」飛兒樂團前吉他手阿沁（黃漢青）創作實力驚人，靠著多首經典好歌，包含〈妥協〉、〈我很好騙〉等等，每年坐收近3000萬元版稅，順利實現財富自由。已卸下歌手光環的他，近年砸重金投入音樂教育，如今宣布將帶著妻子與兩個女兒離開台灣、移居新加坡求學，同時在當地拓展音樂教育版圖，展開海外創業新篇章。據《中國時報》報導，阿沁近年轉型為全職爸爸與音樂導師，自掏腰包近千萬元打造「Little Future小未來音樂人」，繼台北近300坪教學據點後，隨品牌逐步走向國際化，他決定將發展主力延伸至新加坡，整合當地合作教室與小劇場空間，積極耕耘海外音樂培訓市場。除了拓展個人事業，移居決策的最大動能來自家庭。阿沁與愛妻花花結婚12年並育有2名愛女，向來極度重視孩子成長的他，考量新加坡能提供女兒更完善的國際教育與多元升學路徑，決定舉家遷往當地生活。而且台灣與新加坡兩地航程僅約4小時，且毫無時差，未來他將頻繁往返兩地，照料家庭也同步維持兩地教室的營運。而阿沁能夠無後顧之憂地遠赴海外創業、生活，關鍵在於多年創作累積的雄厚財力。創作過〈我們的愛〉、〈月牙灣〉、〈妥協〉及〈我很好騙〉等熱門單曲，阿沁坦言，受惠於現代數位音樂版權體系完備，每年穩健進帳的3000萬版稅讓他無生活壓力；加上他自稱個人生活單純，不養名車，主要開銷都花在小孩身上，這才能有足夠的財富追求理想、陪伴家庭。回顧退下歌手身分的第一年，阿沁坦言起初經歷過「形式上的退休」，一度被各項雜務壓得喘不過氣，後來在業界前輩指點下學會充分授權，把行政營運交給專業團隊，自己則聚焦於教學與音樂製作。告別昔日晝夜顛倒的通告生活，如今阿沁享有彈性日常，不僅能天天接送愛女、維持運動習慣，還能規劃家庭旅行，在創業、家庭與自我實踐中找到最佳平衡。他也對外預告，明年將迎來出道第25年，他也著手籌備全新創作與25週年音樂盛會，希望粉絲能來共襄盛舉。