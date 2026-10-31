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生涯兩度擔任先發 平良海馬都能繳出好表現

美媒與球探視角：洋基為何更偏好他投「後援」？

高球威壓制力 擺牛棚效益最大化

入札談判11月初開啟 據傳最高3年6000萬美元

NPB日本職棒埼玉西武獅當家王牌平良海馬，確定透過入札制度挑戰大聯盟，根據《紐約郵報》報導，豪門紐約洋基對平良海馬展現興趣，球探部門多次現場考察他，但大多數觀點認為他更適合擔任牛棚投手。此外巨人、藍鳥也有關注平良海馬，但對於他的定位仍不明朗，最終涉及他個人意願與球隊戰術定位的攻防，最大差距在於影響新合約價碼，先前傳出的3年6000萬美元可能只是夢幻泡影。平良海馬在日職生涯，展現出少見全能轉換性，從2020年拿下洋聯新人王開始，2022年34次中繼成功榮獲最優秀中繼投手，2025年轉任終結者更以31次救援成功、1.71防禦率奪得洋聯救援王。平良海馬生涯也兩度擔任先發投手，2023年首度轉任先發便豪取11勝，2026年重回先發輪值更上一層樓，整季23場先發，主投146局繳出12勝5敗、防禦率1.36成績，三振率高達24.8%、保送率僅7.9%，一舉奪下洋聯防禦率王寶座。除了最快球速可達160公里四縫線速球外，平良海馬還配備卡特球、橫掃球、變速球與指叉球等豐富球種。大聯盟球探指出，平良海馬對棒球數據分析有極深的深入研究與理解，這讓他即便在先發面對打者第二、三輪時，依然能靈活調整配球模式。既然平良海馬作為先發投手繳出1.36防禦率，為何洋基等大聯盟球隊，會在考量中將他看作牛棚選項？分析主要來自以下關鍵因素：首先是平良海馬身高僅有173 公分，在大聯盟的近代歷史數據中，身長173公分以下、且能長期負擔單季100局以上先發工作的投手極為罕見，自1979年以來，僅有史卓曼（Marcus Stroman）一人能夠持續做到。雖然山本由伸與今永昇太也在身材限制下成功開花結果，但兩人擁有較低放球點與獨特的球路軌跡。球探擔心平良若長期面對大聯盟的高強度張力與「投一休四」節奏，身體耐受度將面臨考驗。日職輪值多採「投1休6」6人輪值，而美職則是更緊湊5人輪值。若美職球隊將平良海馬放入牛棚中，他的速球品質與球速極限能在短局數發揮至極致，也可大幅減少手臂疲勞與受傷風險，達到最高的投球效率。對於像洋基這類迫切需要補強牛棚深度、打造後段局數穩定性的爭冠球隊而言，將他定位為8局的佈局或終結者，在戰術價值與風險控管上效益更高。平良海馬45天入札談判窗口，預計於11月初正式開啟。考慮到大聯盟勞資協議（CBA）潛在的停工疑慮，其經紀團隊普遍被認為會爭取迅速敲定合約。平良海馬過去曾多次表達「挑戰大聯盟是夢想」，如今夢想踏出關鍵一步。而美職球隊是否願意在合約中附帶「給予先發機會」的承諾，抑或是以高額薪資吸引他成為牛棚核心，將是決定他最終落腳何處的核心關鍵。