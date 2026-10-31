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女兒送髮圈當幸運小物 沈伯洋：想她時可以拿出來

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論前接受媒體聯訪，胸前佩戴「彩虹台灣」徽章，表達對同志大遊行的支持。（圖／記者朱永強攝）

辯論題目以市政為主 前一晚刻意早睡

不評論蔣萬安家人 沈伯洋：不應成選戰焦點

遭Deepfake偽造影音 沈伯洋：已報案、找到轉發者

阿嬤、三叔公到場觀戰 還邀兩位市民主委加油

2026台北市長選戰首場電視辯論會今（31）日中午12時登場，爭取連任的台北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋首度正面交鋒。沈伯洋上午抵達TVBS攝影棚，身穿灰色西裝、白色襯衫，搭配深藍色小白點領帶，胸前還特別佩戴一枚「彩虹台灣」徽章，呼應今天下午登場的台灣同志大遊行。面對媒體詢問辯論前準備，他也拿出女兒送的幸運小物，是一個淡紫色的小髮圈，透露女兒每天都會送他小東西，特別叮嚀想她的時候可以拿出來看，但每天要記得帶回家。這場辯論會由TVBS與三立電視聯合主辦，時間為中午12時至下午2時，包含開場申論、交互詰問、媒體提問及終場結論等環節。沈伯洋會前被問到有沒有攜帶幸運小物？他隨即拿出女兒送的淡紫色髮圈，透露女兒大概每2、3天就會更新送給他的禮物，要求他每天帶出門、再帶回家。他笑說，女兒每天都會給他一些小東西，提醒他要記得帶回家，「想她的時候可以拿出來」。媒體接著詢問，女兒是否有幫他加油？沈伯洋表示，女兒有很開心地抱著他，叫他要加油，「雖然她完全不知道要幹嘛」，流露出父女互動的溫馨。媒體也關心妻子是否給予鼓勵？沈伯洋表示，妻子跟女兒一樣，都只是簡單告訴他「要加油」。至於今天的衣著配色是否經過特別挑選？沈伯洋表示，服裝都是交給團隊配置。不過，他胸前的彩虹台灣徽章相當吸睛，因為今天下午有同志大遊行，「所以想說用這樣的一個方式先表達對於今天遊行的支持」。被問到辯論時準備向蔣萬安提出哪些問題？沈伯洋表示，這1、2天團隊持續討論辯論題目，至於具體會問什麼，待會大家就會知道了！團隊準備了不少市政相關題目，但也不確定對方究竟會問什麼。他認為，辯論內容都有可能，仍以市政相關議題為主要準備方向。至於辯論前是否有充分休息？沈伯洋坦言，昨天刻意比較早睡，因為擔心睡眠不足會讓腦袋無法運轉，因此逼自己早點休息，「所以昨天大概1點多就睡了」。針對外界擔心他學者出身，講話節奏可能不適合辯論形式，沈伯洋坦言確實有特別練習，甚至稍早回答媒體問題時，就刻意縮短回答。他表示，希望能儘早讓大家知道結論，因為辯論只有2分鐘回答時間，確實不太符合自己平常上課講話的方式，「所以我會盡力地來做修正」。媒體也問及，蔣萬安母親黃美倫過去對同性婚姻及同志議題的相關言論近日在網路上廣為流傳。沈伯洋回應，「我覺得對手的家人不在我的評論範圍」，強調不管是蔣萬安的爸媽還是小孩，都不應該在這場選戰中成為焦點。另外，沈伯洋近日遭人以AI深度偽造技術製作不實影音，內容涉及收受美國軍購回扣的指控。桃園地檢署30日指出，已查出一名鄭姓男子涉嫌在社群平台散布相關不實影音，並將其拘提到案；該男今以10萬元交保。對此，沈伯洋表示，團隊很早就提醒支持者，選舉最後1、2個月可能出現越來越多Deepfake或謠言攻擊，因此昨天第一時間就已報案，儘管目前還不確定偽造內容的源頭究竟在哪裡，「但是轉發的人已經找到了」。最後，談到今天的觀戰團成員，沈伯洋表示，除了阿嬤之外，還邀請三叔公及堂姑到場。他透露，因為阿公已經過世，而三叔公是阿公最好的夥伴，他從小也經常到三叔公家泡茶，因此特別邀請親人前來。此外，沈伯洋也邀請2名「市民主委」到場，包括先前幫忙抽號碼的Lydia Lin，以及在LINE上分享次數排名第二的蔡先生。