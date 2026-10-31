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▲▼趙正平過去是單眼皮，後來證實割雙眼皮（下）後，曾引起一陣討論。（圖／翻攝康熙來了、趙正平臉書）

南韓32歲人氣男星南柱赫，憑藉《舉重妖精金福珠》、《二十五，二十一》、《Start-Up：我的新創時代》等韓劇走紅，帥氣外型加上招牌單眼皮，讓他成為不少粉絲心中的男神。沒想到，近日他出席時尚活動時，接受韓國媒體《DAILY FASHION NEWS》拍攝的近距離影片曝光，原本的單眼皮竟變成摺痕明顯的雙眼皮，與過去模樣有些不同，讓粉絲看傻眼，懷疑他是不是偷偷動了雙眼皮手術，甚至有人直呼：「蛤！南柱赫是去割雙眼皮嗎？」、「怎麼割完變趙正平...」，不過也有網友翻出同場活動的其他角度影片，「他本來就常常單單雙雙。」認為只是拍攝角度、眼皮狀態不同而已。南柱赫近日身穿駝色西裝外套、搭配白色襯衫出席活動，面對鏡頭挑戰「對視不害羞」，只見他睜大雙眼、直視鏡頭，接著露出微笑，短短幾秒鐘的影片，卻讓網友把注意力全放在他的眼睛上，因為過去南柱赫是以單眼皮聞名，眼型細長又帶點清冷氣質，如今影片中的雙眼皮摺痕相當明顯，尤其雙眼張開時，眼皮上方多出一道深深的線條，讓不少粉絲第一眼差點認不出來。影片被轉發到Threads後，網友紛紛拿出南柱赫過去的照片比較，有人難以接受招牌單眼皮不見，留言：「天啊，他單眼皮超好看的，割什麼東西」、「原本比較好看耶」、「他以前明明就是單眼皮，只是略顯雙眼皮的感覺」、「感覺跟以前有些不一樣」，還有人認為現在的眼皮摺痕過深，開玩笑說看起來竟然有點像台灣藝人趙正平。不過，另一派粉絲立刻出面替南柱赫平反，認為不能光憑一段影片就認定他動刀，還有網友翻出同場活動的另一支影片，發現不同角度下，他的眼皮摺痕其實沒有那麼深，質疑是鏡頭角度或濾鏡造成視覺差異，還有人拿出2015年《學校2015》時期的舊照，指出南柱赫的眼皮本來就不是完全沒有摺痕，過去拍攝雜誌時，也曾出現一單一雙、甚至雙眼皮特別明顯的情況。另外，也有網友分享自己的經驗，表示原本是單眼皮，隨著年紀增長，眼皮摺痕逐漸改變，最後自然變成雙眼皮，因此不認為南柱赫一定接受過手術。有人留言：「我以前也是全單，但三十幾歲時一隻眼睛突然變雙，我變一單一雙」、「他只是有了年紀，眼皮鬆了而已」、「他本來就是雙眼皮，只是看起來很像單眼皮的雙眼皮」，也有人指出，眼皮浮腫、疲勞及拍攝角度，都可能影響摺痕的明顯程度。至於南柱赫是否真的割了雙眼皮，目前本人及經紀公司都未對此證實，網路上的整形傳聞仍只是網友根據照片與影片所做的猜測。