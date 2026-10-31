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▲高雄榮總與高雄郵局攜手合作，將醫療院所的專業資源與中華郵政的「未來郵件」服務深度結合。（圖／高雄榮總提供）

「未來醫療你決定，未來思念我傳遞」。為了推廣生命自主、珍惜當下及情感表達的理念，高雄榮總特別與高雄郵局攜手合作，將醫療院所的專業資源與中華郵政的「未來郵件」服務深度結合。透過醫療專業的引導、生命課題的對話與親筆書寫的體驗，將過往稍顯嚴肅的生死議題，轉化為每個人都能及早思考、從容面對的人生必修課。高雄榮總副院長洪恭誠在活動中表示：「醫院的使命是傳達健康、守護生命，而郵局的專長是傳達訊息、連結情感。這次的異業跨界結合，其核心價值在於幫助民眾在面臨重要的醫療決定時，能有更清楚的依循。」洪恭誠強調，透過預立醫療決定的推廣，民眾得以把重要的選擇說清楚，保障自己的尊嚴；而結合未來郵件，更能把對家人最重要的話與思念妥善留下來，這不僅是對自己負責，更是對家人最深切的貼心與關懷。這次與高雄郵局規劃的「預立醫療決定 & 未來郵件」系列活動，特別邀請高榮的醫療專業人員，從生命自主、預立醫療等面向與現場民眾及同仁進行深度分享。許多參與者在理解「為自己做選擇」的醫療權益後，隨即坐下來提起筆，體驗未來郵件的書寫，將此刻來不及說、捨不得說，或是想留給多年後家人的祝福與心意，一字一句封存在信封裡。高雄郵局局長尤素珍指出，醫院是許多人重新思考生命、家庭與情感的重要場域。高雄郵局希望藉由這項全台首創的「未來郵件走入醫療場域」計畫，作為推動生命關懷的起點，未來也將持續深耕，依據不同單位的特色，讓未來郵件成為承載思念、感謝與祝福的溫暖媒介。