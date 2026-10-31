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台南首創日本景點互惠計畫！台南人免費泡溫泉、逛美術館

從11月1日起至明年3月31日，台南市民只要憑市民卡或身分證正本，便可享有四大特色溫泉（山代溫泉總湯、山代溫泉古總湯、山中溫泉菊の湯、片山津溫泉總湯）免費入浴，以及九谷燒美術館免費入館優惠。

▲日本知名溫泉勝地「石川縣加賀市」加入台南首創的「日本友誼市景點互惠計畫」，從11月1日起至明年3月31日，台南市民只要憑市民卡或身分證正本，便可享有四大特色溫泉免費泡。（圖/臺南市政府提供）

台南人11月起去日本爽到！看富士山吃炒麵還送霜淇淋

如果有外縣市朋友要去也別太擔心，價格上也不會太貴，約500日圓至700日圓（相當於台幣約100元至140元），

只要購買在地超人氣特產「富士宮炒麵」的話，就可以免費開吃霜淇淋、綠茶，或者免費加大份量

▲加賀市11月1日起加入台南「日本友誼市景點互惠計畫」，開放台南人四大湯屋免費泡湯。（圖/台南市政府提供）

台南「日本友誼市景點互惠計畫」優惠、期限一次看