台南人真的有福了！從11月起去日本知名溫泉勝地「石川縣加賀市」旅遊的話，台南市民只要出示身分證正本，可以享有四大溫泉「免費入浴」以及九谷燒美術館「免費入場」的優惠，如果在指定的商店街購買日式炒麵的話還免費送霜淇淋，冬天如果想要去日本旅遊泡湯的台南人真的不要錯過。
台南首創日本景點互惠計畫！台南人免費泡溫泉、逛美術館
台南市政府日前宣布，日本知名溫泉勝地「石川縣加賀市」加入台南首創的「日本友誼市景點互惠計畫」，從11月1日起至明年3月31日，台南市民只要憑市民卡或身分證正本，便可享有四大特色溫泉（山代溫泉總湯、山代溫泉古總湯、山中溫泉菊の湯、片山津溫泉總湯）免費入浴，以及九谷燒美術館免費入館優惠。
根據官方宣布資訊，目前已經有13座城市加入該計畫，分別為金澤市、山口縣、滋賀縣、水上町、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、宇土市、秋田市、別府市、宇佐市、本庄市，從11月1日加賀市加入之後，總共有14座城市，將高達98個景點與商店都有優惠活動。
台南人11月起去日本爽到！看富士山吃炒麵還送霜淇淋
加賀市提供的台南市民免費泡溫泉的地點，如果有外縣市朋友要去也別太擔心，價格上也不會太貴，約500日圓至700日圓（相當於台幣約100元至140元），其中「山中溫泉菊の湯」是當地擁有超過1300年歷史的泡湯聖地，還可以親手製作溫泉蛋，冬天來趟日本溫泉之旅再適合不過！
愛吃美食的台南人除了有免費的溫泉可以泡、美術館可逛之外，也不要錯過位於靜岡縣的富士宮市，當地有9間商店推出優惠活動，只要購買在地超人氣特產「富士宮炒麵」的話，就可以免費開吃霜淇淋、綠茶，或者免費加大份量，在富士山本宮淺間大社停車場特產販賣處「ここずらよ」不僅能免費吃冰，門口就能直接眺望富士山美景。
台南「日本友誼市景點互惠計畫」優惠、期限一次看
活動優惠期間：11月1日起至2027年3月31日
優惠內容：加賀市4大溫泉免費入浴、九谷燒美術館免費入館、富士宮市買炒麵送霜淇淋、14座城市商店景點優惠
優惠使用資格：出示台南市民卡或國民身分證「正本」
活動官網完整資料：台南 x 日本友誼市景點互惠計畫請點我
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台南市政府日前宣布，日本知名溫泉勝地「石川縣加賀市」加入台南首創的「日本友誼市景點互惠計畫」，從11月1日起至明年3月31日，台南市民只要憑市民卡或身分證正本，便可享有四大特色溫泉（山代溫泉總湯、山代溫泉古總湯、山中溫泉菊の湯、片山津溫泉總湯）免費入浴，以及九谷燒美術館免費入館優惠。
根據官方宣布資訊，目前已經有13座城市加入該計畫，分別為金澤市、山口縣、滋賀縣、水上町、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、宇土市、秋田市、別府市、宇佐市、本庄市，從11月1日加賀市加入之後，總共有14座城市，將高達98個景點與商店都有優惠活動。
加賀市提供的台南市民免費泡溫泉的地點，如果有外縣市朋友要去也別太擔心，價格上也不會太貴，約500日圓至700日圓（相當於台幣約100元至140元），其中「山中溫泉菊の湯」是當地擁有超過1300年歷史的泡湯聖地，還可以親手製作溫泉蛋，冬天來趟日本溫泉之旅再適合不過！
愛吃美食的台南人除了有免費的溫泉可以泡、美術館可逛之外，也不要錯過位於靜岡縣的富士宮市，當地有9間商店推出優惠活動，只要購買在地超人氣特產「富士宮炒麵」的話，就可以免費開吃霜淇淋、綠茶，或者免費加大份量，在富士山本宮淺間大社停車場特產販賣處「ここずらよ」不僅能免費吃冰，門口就能直接眺望富士山美景。
活動優惠期間：11月1日起至2027年3月31日
優惠內容：加賀市4大溫泉免費入浴、九谷燒美術館免費入館、富士宮市買炒麵送霜淇淋、14座城市商店景點優惠
優惠使用資格：出示台南市民卡或國民身分證「正本」
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