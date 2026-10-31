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2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日中午12時登場，國民黨籍的現任市長蔣萬安申論時表示，剛剛沈伯洋提出很多市政批評，但今天辯論會有2個小時，還有交互詰問，可以好好直球對決。蔣萬安說，沈伯洋提了很多政見、政策說會一直提，但他跟很多市民有一樣感覺，沈伯洋你提很多空泛口號，做不出具體作法，講的口沫橫飛，做起來面目全非。蔣萬安今上午抵達辯論會場，身穿深藍色西裝、搭配藍色領帶，胸前還特別別上「台北隊」徽章。談到辯論前的準備，他透露，早上出門前不僅吃了熱情民眾送的包子，二寶、三寶還特別親了他一下，太太也給了他一個深情擁抱，讓他直呼「元氣滿滿」，滿懷信心迎接辯論。而蔣萬安的應援團成員，則包括競辦顧問陳國君、競辦總幹事群賴士葆、王鴻薇、李彥秀、北市副秘書長俞振華、北市觀傳局長余祥、和替蔣抽號次的「市長獎女孩」Yakira都到場。本次「2026台北市長候選人電視辯論會」由TVBS與三立電視共同舉辦，時間從中午12時至下午2時，地點位於TVBS攝影棚，由TVBS主播黃星樺、三立主播李文儀共同主持。辯論內容涵蓋個人施政理念、台北市政發展及重要公共議題，讓兩位候選人直接向選民說明政策主張。辯論會首先雙方各進行8分鐘政見申論，隨後有2輪交互詰問、3分鐘的媒體提問，最後是6分鐘的結論。