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代抽5號遭網友出征 Yakira現身辯論會為蔣萬安打氣

藍委組應援團力挺蔣萬安 賴士葆：對他深具信心

2026台北市長選舉電視辯論會今（31）日登場，國民黨台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒，蔣萬安的場內應援團稍早也陸續抵達現場，包括國民黨立委賴士葆、王鴻薇、李彥秀等人。值得注意的是，日前代表蔣萬安抽中5號、卻因此遭到網路霸凌的青年代表Yakira也現身，面對媒體詢問是否要為蔣萬安加油，她僅簡短回應，「蔣市長加油，祝市長順利」。Yakira日前代表蔣萬安參加候選人號次抽籤，順利抽中5號，未料事後受訪時，因談吐被部分網友批評像在背稿，甚至形容有「北韓既視感」，隨後又被翻出過去赴中國大陸交流的相關影像，遭到網友肉搜及私訊騷擾。面對網路攻擊，Yakira事後發表聲明，強調自己只是一名嘗試參與公共事務的年輕人，並表示「沒看見不代表傷害不存在」，呼籲外界尊重不同聲音，停止人身攻擊。如今她再度現身蔣萬安的辯論會場，面對媒體並未多談，僅簡單送上祝福，「蔣市長加油，祝市長順利」。除了Yakira到場，國民黨立委賴士葆、王鴻薇及李彥秀等人也組成應援團，親自到場為蔣萬安加油。賴士葆表示，大家今天就是來擔任啦啦隊，對蔣萬安深具信心，相信他會以過去的施政成績及未來願景，向台北市民完整報告，「大家拭目以待，我們就是來為他加油」。另外，民眾黨台北市議員張志豪也現身辯論會場。他表示，今天是以台北市議會民眾黨團幹事長的身分，代表黨團出席辯論會。