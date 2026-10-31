英國一名男子花了28年、徒步走過四大洲，終於即將完成回家之旅，但令人意外的是，距離終點越來越近，他卻開始感到不安。57歲的英國冒險家布希比（Karl Bushby）1998年從南美的智利出發，立志不搭乘任何交通工具，一路徒步走回英格蘭家鄉赫爾（Hull）。如今歷經約5.8萬公里的旅程，終於就要到家了，他卻也開始思考：當這場持續28年的冒險結束後，自己的人生又該何去何從？
穿越四大洲、闖過白令海峽 最近還游過英吉利海峽
根據《BBC》報導，布希比當年是一名英國傘兵，29歲時決定展開這場近乎瘋狂的冒險，並為自己訂下2項規則：不能搭乘交通工具，也不能在完成挑戰前返回英國。
這28年期間，他穿越中美洲達連隘口（Darién Gap）的茂密叢林，橫越冰封的白令海峽，足跡遍及四大洲。由於簽證、地緣政治及新冠疫情等因素，整趟旅程耗時遠超預期，他坦言，真正走路的時間約只有15年，其餘時間都花在等待簽證、處理各種旅行障礙上。
就在幾週前，布希比更完成一項驚人挑戰，游過英吉利海峽，從法國抵達英國多佛，接著繼續徒步前往家鄉。
冒險即將畫下句點...他卻擔心失去人生目標
然而，距離終點越近，布希比反而開始擔心回家後的生活。他的兒子亞當（Adam）、未曾謀面的12歲孫女、父母及兄弟，都將在終點迎接。他坦言，這趟冒險已經成為自己人生的一部分，甚至可以說是全部，一旦任務結束，原本的身分也可能隨之消失，他必須重新尋找人生方向。
布希比感嘆，自己每天醒來，生命中所有的一切，幾乎都是為了這趟旅程，如今卻必須思考：「我是誰？人生的意義是什麼？又該如何填補突然出現的空洞？」
他還引用一句老話：「唯一比一個無法實現夢想的人更糟的，是一個已經實現夢想的人，因為接下來呢？」
28年沒回家 親情也留下難以彌補的距離
這趟旅程不只改變了布希比的人生，也讓他與家人的關係受到考驗。由於堅持不先返回英國的規則，他只能偶爾在其他國家與家人碰面，長年分隔兩地，也讓彼此逐漸變得陌生。
他坦言，家人始終是家人，但長時間的分離，難免造成距離，甚至讓彼此不再真正了解對方。
布希比也強調，這趟旅程並非外界想像的那麼風光，日常生活充滿瑣事，像是爆胎、如何修補裝備、尋找可以洗衣服的地方、在雨中不停走路。他甚至曾經身無分文，靠陌生人的捐助，還撿拾過路邊被丟棄的食物。
不過，他也認為，自己在旅途中遇見了人性最好的一面，許多陌生人的善意，讓他得以一路走到今天。回家在即，他仍保有當年那份冒險精神，只是接下來要面對的挑戰，不再是跨越山海，而是重新學習如何過一個「沒有遠方終點」的人生。
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根據《BBC》報導，布希比當年是一名英國傘兵，29歲時決定展開這場近乎瘋狂的冒險，並為自己訂下2項規則：不能搭乘交通工具，也不能在完成挑戰前返回英國。
這28年期間，他穿越中美洲達連隘口（Darién Gap）的茂密叢林，橫越冰封的白令海峽，足跡遍及四大洲。由於簽證、地緣政治及新冠疫情等因素，整趟旅程耗時遠超預期，他坦言，真正走路的時間約只有15年，其餘時間都花在等待簽證、處理各種旅行障礙上。
就在幾週前，布希比更完成一項驚人挑戰，游過英吉利海峽，從法國抵達英國多佛，接著繼續徒步前往家鄉。
冒險即將畫下句點...他卻擔心失去人生目標
然而，距離終點越近，布希比反而開始擔心回家後的生活。他的兒子亞當（Adam）、未曾謀面的12歲孫女、父母及兄弟，都將在終點迎接。他坦言，這趟冒險已經成為自己人生的一部分，甚至可以說是全部，一旦任務結束，原本的身分也可能隨之消失，他必須重新尋找人生方向。
布希比感嘆，自己每天醒來，生命中所有的一切，幾乎都是為了這趟旅程，如今卻必須思考：「我是誰？人生的意義是什麼？又該如何填補突然出現的空洞？」
他還引用一句老話：「唯一比一個無法實現夢想的人更糟的，是一個已經實現夢想的人，因為接下來呢？」
28年沒回家 親情也留下難以彌補的距離
這趟旅程不只改變了布希比的人生，也讓他與家人的關係受到考驗。由於堅持不先返回英國的規則，他只能偶爾在其他國家與家人碰面，長年分隔兩地，也讓彼此逐漸變得陌生。
他坦言，家人始終是家人，但長時間的分離，難免造成距離，甚至讓彼此不再真正了解對方。
布希比也強調，這趟旅程並非外界想像的那麼風光，日常生活充滿瑣事，像是爆胎、如何修補裝備、尋找可以洗衣服的地方、在雨中不停走路。他甚至曾經身無分文，靠陌生人的捐助，還撿拾過路邊被丟棄的食物。
不過，他也認為，自己在旅途中遇見了人性最好的一面，許多陌生人的善意，讓他得以一路走到今天。回家在即，他仍保有當年那份冒險精神，只是接下來要面對的挑戰，不再是跨越山海，而是重新學習如何過一個「沒有遠方終點」的人生。