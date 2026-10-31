我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯萬聖節優惠，週末推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP）

▲全聯超級週年慶優惠，推出多款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP）

▲全聯日常備菜推薦「進口馬鈴薯（約200g粒）」原價22元，2粒特價只要28元。（圖／全聯提供）

萬聖節全聯買一送一！今明兩天（31日、11月1日）門市有M&M's糖衣巧克力、春風廚房紙巾、農心 辛拉麵指定口味買一送一，且萬聖節到門市喊「不給糖就搗蛋」即可獲得免費乖乖軟糖，全聯、大全聯週末也推出生鮮優惠，全聯進口馬鈴薯2粒只要28元、紐西蘭富士蘋果5粒99元。全聯官方LINE好友今明兩天（31日、11月1日）買一送一限定優惠，包括萬聖節要吃糖的「M&M's糖衣巧克力」平均單包只要70元；「春風廚房紙巾」買一送一，平均每袋只要63元；還有「農心 辛拉麵」買一送一，平均單件不用25元；還有「盛香珍 酵母覺醒蘇打餅」原價92元、特價46元，半價入手。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。10月24日至10月31日，到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可免費獲得限量乖乖軟糖一顆（每人限領1顆，數量有限，送完為止）。◾「進口馬鈴薯（約200g/粒）」原價22元，2粒特價只要28元◾「紐西蘭富士蘋果#90（約180g/粒）」5粒特價99元，平均每粒不到20元◾「豬五花肉條（帶皮）」特價40元/100g◾「白刺蝦（250g/盒）」特價89元◾「美味堂 油雞胸（產銷履歷)，(2入/約460g/盒）」特價129元◾「READ BREAD 草莓夾心麵包（約120g）」特價19元◾「We Sweet大理石蜂蜜蛋糕（210g）」特價49元◾「台灣青椒（約600g/袋）」特價79元◾「台灣紅蘿蔔（約1kg/袋）」特價39元◾「台灣高接梨2入盒（約800g/盒）」特價119元◾魚肉推薦「鱸魚排（500g/包）」特價199元◾「冷藏豬里肌火鍋片大包裝」216元/台斤◾「冷藏雞里肌肉大包裝」特價120元/台斤◾「美國冷凍牛肋條（直採）」特價46.9元/100g◾「味噌燒肉」10/30～11/2，特價104元/條◾「香蒜丹麥條」特價28元◾「鮮奶燒烤布丁4入（160g×4入）」特價99元，平均每入不到25元