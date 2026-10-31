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▲李文儀分享兩人備戰的背影，當時黃星樺還穿黑裙，但今日中午又換掉了。（圖／李文儀Threads@wenili930）

▲黃星樺與李文儀今日都以粉白配色的套裝亮相，氣色都很不錯。（圖／翻攝自三立新聞YouTube）

由TVBS和三立電視主辦的「台北市長候選人電視辯論會」於今（31）日中午12點登場，民調最高的前兩名候選人蔣萬安、沈伯洋均準時出席；而今日擔任主持人的是三立主播李文儀與TVBS主播黃星樺，兩人都是專業與氣質兼具的美女主播，李文儀昨日也在Threads發文，分享她與黃星樺備戰的幕後照片，直言這兩週壓力大到都睡不好，只希望能呈現最完美的表現。蔣萬安與沈伯洋各自代表國民黨、民進黨爭取台北市長候選人的位置，兩人支持者都非常眾多，因此今日的辯論會也受到外界高度關注。作為主持人的李文儀坦言自己壓力頗大，她昨日晚間就在社群發文，分享她與黃星樺的背影照，笑說：「雖然這兩週都壓力大到睡不好，但很開心能跟可愛的星樺合作，拜託明天一切順利。」只見照片中，兩人都身穿白色系的西裝外套， 李文儀內襯是粉色襯衫搭配粉色短裙，黃星樺則身穿黑白上衣搭配黑色裙子，但今日辯論會登場後，黃星樺也換成粉白配色的套裝，與李文儀搭配起來更具一致性。而不只李文儀壓力超大，黃星樺昨晚也在社群發文，曬出兩人的自拍：「辯論海景第一排真的很刺激！有女神在壓力山大也甘之如飴。」粉絲看了則紛紛留言鼓勵兩人：「壓力山大，但高人一等！」、「可甜、可女神、可專業」、「期待妳（李文儀）的表現，一定亮眼，欸⋯星樺比妳高」、「兩大女神主播，應該都會站在中立立場來主持，這樣就不會被各界質疑公正性了」。現年48歲的李文儀是三立的當家主播，畢業於國立政治大學新聞學系以及英國倫敦大學國際公共政策碩士，2008年開始擔任新聞主播，還待過年代、TVBS等電視台，資歷相當深厚，2018年舉辦的高雄市長候選人電視辯論會也是由她主持，當時李文儀的專業度被備受稱讚，因此看到她再度上陣，大家都頗為放心。至於黃星樺，她是世新大學新聞學系95屆學生，年紀估算40歲出頭，過去是上海駐點記者、節目專題記者，約莫2018年開始當上TVBS主播、還主持TVBS新聞網節目《1900重點直播》、《新聞樺重點》，資歷也頗深，此次主持辯論會，亮眼外型也頗受直播區的網友讚賞。