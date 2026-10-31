我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第24屆臺灣同志遊行於2026年10月31日在臺北市政府前廣場（市民廣場）正式登場。（示意圖／記者林調遜攝，2024.10.26）

第24屆臺灣同志遊行於2026年10月31日在臺北市政府前廣場（市民廣場）正式登場，為響應2026臺灣同志遊行，台北101將於10月31日（六）晚間6點至10點以彩虹燈光點亮全棟建築，並以點燈打字呈現今年主題「聲做伙聽，路做伙行」（Our Voices, Our Journey）。台北101今（31）日晚間6點至22點打字點燈，文字為「聲做伙聽 路做伙行 Our Voices, Our Journey」。第24屆同志遊行預計將有10多萬人走上台北街頭挺同志。本屆遊行將象徵LGBTQ+的「六色彩虹」拆分成2條路線，橙色、黃色、綠色為北路線；紅色、藍色、紫色為南路線，最終回到市府前廣場的主舞台。10月31日12：00－18：40台北市政府前廣場（起點、主舞台）12:00 「彩虹市集」正式營運12:45 上半場舞台節目開始13:00 遊行隊伍集合14:05 遊行隊伍出發16:25 下半場舞台節目開始18:00 「彩虹市集」營運結束18:40 舞台活動結束