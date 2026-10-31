第24屆臺灣同志遊行於2026年10月31日在臺北市政府前廣場（市民廣場）正式登場，為響應2026臺灣同志遊行，台北101將於10月31日（六）晚間6點至10點以彩虹燈光點亮全棟建築，並以點燈打字呈現今年主題「聲做伙聽，路做伙行」（Our Voices, Our Journey）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101今（31）日晚間6點至22點打字點燈，文字為「聲做伙聽 路做伙行 Our Voices, Our Journey」。

▲第24屆臺灣同志遊行於2026年10月31日在臺北市政府前廣場（市民廣場）正式登場。（示意圖／記者林調遜攝，2024.10.26）
▲第24屆臺灣同志遊行於2026年10月31日在臺北市政府前廣場（市民廣場）正式登場。（示意圖／記者林調遜攝，2024.10.26）
🟡2026臺北同志大遊行主要資訊：

第24屆同志遊行預計將有10多萬人走上台北街頭挺同志。本屆遊行將象徵LGBTQ+的「六色彩虹」拆分成2條路線，橙色、黃色、綠色為北路線；紅色、藍色、紫色為南路線，最終回到市府前廣場的主舞台。

時間：10月31日12：00－18：40

活動地點：台北市政府前廣場（起點、主舞台）

活動流程
12:00　　「彩虹市集」正式營運
12:45　　上半場舞台節目開始
13:00　　遊行隊伍集合
14:05　　遊行隊伍出發
16:25　　下半場舞台節目開始
18:00　  「彩虹市集」營運結束
18:40　　舞台活動結束

相關新聞
鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...