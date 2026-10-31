主要原因在於芬蘭主帥伊薩洛（Tuomas Iisalo）體系全面落實，以及中生代後衛傑洛姆（Ty Jerome）、超級新人布澤爾（Cameron Boozer）一內一外扛下重任。

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芬蘭主帥伊薩洛終於解放 體系全面落實

後場突然找到核心！傑洛姆爆發性演出

超級新人布澤爾全能發揮 成為攻守樞紐

伊薩洛體系完美發揮 灰熊迎來全新世代

▲灰熊超級新人布澤爾（Cameron Boozer）繳出全能表現，成為攻守樞紐。（圖／美聯社／達志影像）

曼菲斯灰熊開季至今打出5勝0敗，成為全聯盟最令人驚豔球隊，也是NBA唯一不敗球隊，實際上，灰熊休賽季經歷陣容大換血、告別一哥莫蘭特（Ja Morant）與小傑克森（Jaren Jackson Jr.）舊時代後，這支年輕灰熊之所以能打出強悍且高效表現，總教練伊薩洛在擺脫過往巨星單打與持球球風的限制後，本季完全將他的高節奏、強調球權流動與防守反擊的體系注入球隊。灰熊目前進攻效率高居全聯盟第4，團隊傳導流暢，不再依賴個人單打。在保持快節奏的同時，球隊的失誤率控制在非常優秀的水準，護球能力與籃板能力也極強，尤其進攻籃板率高達42%，同樣高居全聯盟第一。29歲後衛傑洛姆，開季打出全明星等級表現，開幕戰對陣爵士獨得45分，對上勇士又於關鍵時刻穩住陣腳砍下28分，成為球隊在節奏掌控與關鍵分進攻上的絕對心臟。傑洛姆不僅成為上周西區單周最佳球員，目前5場在獲得29.8分鐘上場時間內，就能砍下場均25.8分、3.2籃板與5.6助攻成績單。以探花籤選進的新秀布澤爾，展現出遠超同齡球員的成熟度，開季至今，他展現出高水準攻守全能性與運動能力，至今有4場單場抓下雙位數籃板，並無縫融入先發陣容，提供灰熊急需的禁區硬度、籃板保護與外線拉開空間的能力。此外，華裔中鋒周志豪（Zach Edey）在場上時極大限制了對手的禁區命中率。灰熊目前團隊防守效率高居聯盟第6，周志豪就是主因，搭配寇威爾（Cedric Coward）、亨德里克斯（Taylor Hendricks）等年輕側翼組成的防守線，灰熊獲得籃板後能迅速發動反擊，防守轉進攻效率極高。整體而言，灰熊迎來全新世代，在伊薩洛體系下展現出強烈的贏球企圖心，極高戰術執行力與精準的先發5人搭配，開季至今有4場客場作戰，仍全數勝出，靠著籃板優勢、高效失誤控制與防守反擊戰術，展現出極強的競爭力。