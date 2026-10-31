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完整訪談還有後文 黃美倫當時已稱「慢慢有一點接受」

蔣萬安提醒：外界可以一併觀看完整訪談內容

台北市長選舉首場電視辯論會今（31）日登場，尋求連任的台北市長蔣萬安會前被問到，母親黃美倫20多年前接受知名主持人蔡康永專訪時曾表示「不太能接受同性戀」，相關片段近日再度在網路流傳。對此，蔣萬安回應，完整訪問內容大家都有看到，「我母親已漸漸接受。」蔡康永2000年專訪黃美倫的節目片段近日在社群上瘋傳，民眾注意到，當蔡康永詢問她陪同丈夫赴國外工作時，面對較為開放的社會風氣是否會感到緊張？黃美倫回答「比較不太能接受」，被追問舉例時更當著蔡康永的面說「像同性戀啦」，引發熱議。不過事實上，完整訪談中，黃美倫的回答並未停在「不太能接受」這一句，她隨後補充：「但是我自己慢慢慢慢有一點接受了，可能是隨著這個時代的變遷喔。」並以年輕人的穿著打扮為例，提到她也逐漸理解不同世代的生活方式。黃美倫當時另表示，對這些現象「不會反對他們做這些事情，但個人可能不會去支持」。而針對母親過去受訪片段瘋傳，蔣萬安今天則以「我母親已漸漸接受」回應相關提問，並提醒外界可以一併觀看完整訪談內容。蔣萬安的競選對手、民進黨台北市長候選人沈伯洋針對同一議題則表示，對手家人不在他的評論範圍，不論是蔣萬安的父母或小孩，都不應成為選戰焦點。