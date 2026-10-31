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2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，國民黨籍的現任市長蔣萬安申論時狂打政績牌，稱他4年前說到，4年後做到。承諾1年內讓大巨蛋啟用、讓它不再是多年前沉寂的建築；承諾打造科技廊帶，今天全球市值第一的輝達海外總部就在北士科，更辣嗆之前批他政績只有「輝達、巨蛋、鮮奶」的行制院長卓榮泰，說他不生氣還有些得意，因為說這話的人，可能不知道每一項政策都照顧著一些需要的人。蔣萬安申論時大打政績牌，細數4年前承諾要在一年內讓大巨蛋完工啟用。今天大巨蛋已經是全世界頂尖的球場，而且連續3年台灣大賽就在這裡舉辦，迎來超過400萬的球迷進場。另外也克服各項困難，讓大巨蛋舉辦演唱會。所有的市民朋友不用出國，就可以在大巨蛋看到來自世界頂級的巨星。蔣萬安更說，大巨蛋更讓東區商圈整個活過來了，所以店面的出租率超過了9成，而且迎來超過400億的經濟效益。大巨蛋因此不再是多年以前那個沈寂的建築，而是成為了一顆充滿活力、跳動的台北心臟。蔣萬安再提到，4年前，他承諾要在基隆河北岸打造一個科技廊帶。今天，全球市值第一的輝達，第一個海外總部就在北士科。超過1萬個高薪職缺，而且400億的投資，正式扎根台北。蔣萬安說，4年前，他也承諾要打造育兒友善的城市，將生第一胎補助從2萬提升到4萬，「我做到了」；他也承諾要恢復YouBike前30分鐘免費，讓我們的綠運輸能夠更普及，「我做到了」；他也承諾要恢復重陽敬老禮金，讓所有的長輩感受到多一份被尊重的感覺，「我做到了」；他也承諾要降低公辦都更的門檻，而且解決老屋震期的問題，「我做到了」；他也承諾要成立青年局，陪伴所有青年朋友從實習到就業，「我做到了」；他也承諾改善內湖的交通，從民權大道北上引道的開通，到捷運東環段的通車、的動工，這些「我都做到了」蔣萬安說，他說到做到！而且他認為，有理想的政治人物，一定是要勇於面對自己的主張，堅持到底、始終如一，不要因為選舉而搖擺。事實上，這4年他不僅兌現承諾，而且做得更多、做得更好。蔣萬安續道，這4年他不僅兌現承諾，而且做得更多、更好。對於一個準備迎接新生命的家庭，推出「好孕專車」，讓準媽咪可以安心乘頂。另外，孩子慢慢長大，推出營養午餐免費，減輕爸爸媽媽養育孩子的負擔。另外，更做到中央做不到的鮮奶政策，打造成為國際都肯定的「生生喝鮮奶」。台北市因此獲得了新加坡李光耀世界城市獎特別獎。年輕人開始工作、成家，提供「幸福住宅」，給他們一個溫暖的窩。蔣萬安說，當有人說嘲諷台北的政績只有「輝達、巨蛋、鮮奶」，他第一時間反應，不但不生氣，還有一些得意。因為說這些話的人，他可能不知道這每一項政策背後的辛苦，也不知道這每一項政策其實都照顧著一些需要的人。蔣萬安表示，他們也敢於創新、勇於突破。率先推動無煙城市，讓吸菸和非吸菸的空間分流，創造一種新的城市文化；而這項政策推出以後，贏得市民的正向評價；為了市民的安全，也拍板拆除公館圓環。更把當時原本預期65天的施工期間縮短到17天。這是近年台灣公共工程史上絕無僅有的時刻。事實證明，公館圓環拆除以後，交通事故率大幅降低12%。勇敢做出改革，市民朋友會給予正確的評價。蔣萬安也指出，他們要繼續追求卓越。也因此提出「台北AI園區」。AI時代來了，世界的浪潮就在台北門口，必須抓住這難得一遇的契機，讓台北成為真正的AI之都。松山機場遷移的主張，讓我們有機會重新打開周邊環境發展的潛力，打造成為巨蛋、中央公園、住宅空間，更為我們徹底解決內湖交通的問題，有了新的可能。