2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，在交叉詰問時，爭取連任的台北市長蔣萬安質疑，無論酒駕、毒駕，沈伯洋都站在加害者的立場，而非被害者的立場？民進黨台北市長候選人沈伯洋則回應，他剛剛講蔣市長是不是有回來做立法委員的準備？但他現在要收回這句話，「顯然你對立法院的運作也不是那麼的了解」。
TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。沈伯洋上午在競選團隊成員吳思瑤、范雲、李建昌等人陪同下出席辯論會；在親友團部分，沈伯洋的阿嬤、三叔公、堂姑，以及市民主委Lydia、蔡先生等人也共襄盛舉。
在交叉詰問時，蔣萬安提問，酒駕毒駕都是嚴肅的社會議題，奪走許多無辜的生命，造成無數家庭破碎，他也一再要求警察單位跨局處全面防治毒品，2013年當時總統馬英九研議將酒駕預防性羈押，沈委員卻說「酒駕預防性羈押，我比較贊成腦殘政客羈押」，這種說法傷害了多少因為酒駕而破碎的家庭？此外，立法院昨三讀通過修法，針對10年內再犯毒駕致死者，最終可以處以死刑，你在立法院卻沒有參加投票，「無論酒駕、毒駕，你都站在加害者的立場，而非被害者的立場，市民到底要怎麼相信你擔任市長以後，會同理大家，為了市民的權利而捍衛、堅定地支持？」
沈伯洋感嘆說，真的很不好意思，他剛剛講蔣市長是不是有回來做立法委員的準備，因為都在問立法院的議題，但他現在要收回這句話，「顯然你對立法院的運作也不是那麼的了解」。
沈伯洋提到，對於毒駕修法，各黨共有50、60個提案，行政院也有政院版，他們只是反對不符合比例原則的提案，而蔣萬安是法律人，應該對於比例原則很熟悉，且毒駕殺人本來就是死刑，是現行殺人就是死刑，因此毒駕致死的刑度要怎麼去判斷，值得討論。
沈伯洋續指，昨天的修法，先毒後酒跟先酒後毒已產生不一樣的評價標準，他們都有清楚的說明，藍白卻執意在最後20分鐘丟出一個最高機密版，不經討論，執意要通過，大家都反對毒駕，這本來就有重刑化的思考，但更重要的是，預防勝於治療，「如果你真的要來討論毒駕、酒駕，要討論的是我們現行的警力在做臨檢是不是有所不足？在校園裡，教拒絕的方案是否足夠？我們在校園的附近有辦法做斷絕來源嗎？」而這都是他提出的政策。
沈伯洋強調，他是一個犯罪學家，對於要怎麼防止犯罪當然有一套理論，他也問非常多的相關的市民朋友的意見，要怎樣的執行才能夠到位，這個才是一個地方政府首長該做的事情，「把預防的機制做好了，而非一直在去強調立法院今天要做什麼、中央應該要做什麼、刑度要怎麼設計」。
TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。本次辯論會流程分為四個階段，辯論會首先由兩位候選人分別發表申論，接續進行交叉詰問，透過相互提問與回應，深入探討相關議題；媒體提問階段則由 TVBS提問人樊啓明、三立提問人黃彥怡代表媒體進行提問，最後由兩位候選人分別發表結論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在交叉詰問時，蔣萬安提問，酒駕毒駕都是嚴肅的社會議題，奪走許多無辜的生命，造成無數家庭破碎，他也一再要求警察單位跨局處全面防治毒品，2013年當時總統馬英九研議將酒駕預防性羈押，沈委員卻說「酒駕預防性羈押，我比較贊成腦殘政客羈押」，這種說法傷害了多少因為酒駕而破碎的家庭？此外，立法院昨三讀通過修法，針對10年內再犯毒駕致死者，最終可以處以死刑，你在立法院卻沒有參加投票，「無論酒駕、毒駕，你都站在加害者的立場，而非被害者的立場，市民到底要怎麼相信你擔任市長以後，會同理大家，為了市民的權利而捍衛、堅定地支持？」
沈伯洋感嘆說，真的很不好意思，他剛剛講蔣市長是不是有回來做立法委員的準備，因為都在問立法院的議題，但他現在要收回這句話，「顯然你對立法院的運作也不是那麼的了解」。
沈伯洋提到，對於毒駕修法，各黨共有50、60個提案，行政院也有政院版，他們只是反對不符合比例原則的提案，而蔣萬安是法律人，應該對於比例原則很熟悉，且毒駕殺人本來就是死刑，是現行殺人就是死刑，因此毒駕致死的刑度要怎麼去判斷，值得討論。
沈伯洋續指，昨天的修法，先毒後酒跟先酒後毒已產生不一樣的評價標準，他們都有清楚的說明，藍白卻執意在最後20分鐘丟出一個最高機密版，不經討論，執意要通過，大家都反對毒駕，這本來就有重刑化的思考，但更重要的是，預防勝於治療，「如果你真的要來討論毒駕、酒駕，要討論的是我們現行的警力在做臨檢是不是有所不足？在校園裡，教拒絕的方案是否足夠？我們在校園的附近有辦法做斷絕來源嗎？」而這都是他提出的政策。
沈伯洋強調，他是一個犯罪學家，對於要怎麼防止犯罪當然有一套理論，他也問非常多的相關的市民朋友的意見，要怎樣的執行才能夠到位，這個才是一個地方政府首長該做的事情，「把預防的機制做好了，而非一直在去強調立法院今天要做什麼、中央應該要做什麼、刑度要怎麼設計」。
TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。本次辯論會流程分為四個階段，辯論會首先由兩位候選人分別發表申論，接續進行交叉詰問，透過相互提問與回應，深入探討相關議題；媒體提問階段則由 TVBS提問人樊啓明、三立提問人黃彥怡代表媒體進行提問，最後由兩位候選人分別發表結論。
更多「北市長辯論」相關新聞。