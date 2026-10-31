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▲民進黨台北市長候選人沈伯洋在交叉詰問回應台北市長蔣萬安的提問。（圖／TVBS、三立提供）

2026台北市長候選人電視辯論會今（31）日登場，在交叉詰問時，爭取連任的台北市長蔣萬安質疑，無論酒駕、毒駕，沈伯洋都站在加害者的立場，而非被害者的立場？民進黨台北市長候選人沈伯洋則回應，他剛剛講蔣市長是不是有回來做立法委員的準備？但他現在要收回這句話，「顯然你對立法院的運作也不是那麼的了解」。TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。沈伯洋上午在競選團隊成員吳思瑤、范雲、李建昌等人陪同下出席辯論會；在親友團部分，沈伯洋的阿嬤、三叔公、堂姑，以及市民主委Lydia、蔡先生等人也共襄盛舉。在交叉詰問時，蔣萬安提問，酒駕毒駕都是嚴肅的社會議題，奪走許多無辜的生命，造成無數家庭破碎，他也一再要求警察單位跨局處全面防治毒品，2013年當時總統馬英九研議將酒駕預防性羈押，沈委員卻說「酒駕預防性羈押，我比較贊成腦殘政客羈押」，這種說法傷害了多少因為酒駕而破碎的家庭？此外，立法院昨三讀通過修法，針對10年內再犯毒駕致死者，最終可以處以死刑，你在立法院卻沒有參加投票，「無論酒駕、毒駕，你都站在加害者的立場，而非被害者的立場，市民到底要怎麼相信你擔任市長以後，會同理大家，為了市民的權利而捍衛、堅定地支持？」沈伯洋感嘆說，真的很不好意思，他剛剛講蔣市長是不是有回來做立法委員的準備，因為都在問立法院的議題，但他現在要收回這句話，「顯然你對立法院的運作也不是那麼的了解」。沈伯洋提到，對於毒駕修法，各黨共有50、60個提案，行政院也有政院版，他們只是反對不符合比例原則的提案，而蔣萬安是法律人，應該對於比例原則很熟悉，且毒駕殺人本來就是死刑，是現行殺人就是死刑，因此毒駕致死的刑度要怎麼去判斷，值得討論。沈伯洋續指，昨天的修法，先毒後酒跟先酒後毒已產生不一樣的評價標準，他們都有清楚的說明，藍白卻執意在最後20分鐘丟出一個最高機密版，不經討論，執意要通過，大家都反對毒駕，這本來就有重刑化的思考，但更重要的是，預防勝於治療，「如果你真的要來討論毒駕、酒駕，要討論的是我們現行的警力在做臨檢是不是有所不足？在校園裡，教拒絕的方案是否足夠？我們在校園的附近有辦法做斷絕來源嗎？」而這都是他提出的政策。沈伯洋強調，他是一個犯罪學家，對於要怎麼防止犯罪當然有一套理論，他也問非常多的相關的市民朋友的意見，要怎樣的執行才能夠到位，這個才是一個地方政府首長該做的事情，「把預防的機制做好了，而非一直在去強調立法院今天要做什麼、中央應該要做什麼、刑度要怎麼設計」。TVBS與三立電視台上午共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」，邀請候選人蔣萬安、沈伯洋參與。本次辯論會流程分為四個階段，辯論會首先由兩位候選人分別發表申論，接續進行交叉詰問，透過相互提問與回應，深入探討相關議題；媒體提問階段則由 TVBS提問人樊啓明、三立提問人黃彥怡代表媒體進行提問，最後由兩位候選人分別發表結論。