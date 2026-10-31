日本全日空（ANA）爆發旅客個資外洩事件，該航企於30日公布，委外管理旅客訂位系統的西班牙資訊服務商「Amadeus」，遭到駭客未經授權存取，約3萬7800名旅客的訂位資料可能被讀取，其中約1700人更涉及護照號碼、國籍、電子郵件、電話等個資。
全日空表示，受影響旅客是2023年8月10日至2026年9月23日期間，曾透過全日空訂位的部分乘客。其中，約3萬6100人的資料包括姓名、訂位代碼、搭機日期、航線及艙等；另外約1700人除了上述資訊，還包括電子郵件、電話、護照號碼、國籍、哩程會員編號、航班及座位等資料。
不過，全日空強調，這次事件並未涉及信用卡資訊及帳戶密碼，目前已接獲供應商通報，相關遭入侵的認證資訊已經停用，系統監控措施也已加強。
全日空指出，這次事件並非自家系統遭到入侵，而是提供旅客訂位服務的「Amadeus」系統，遭第三方未經授權存取。Amadeus總部位於西班牙，是航空業重要的旅遊科技服務商，負責提供訂位及旅客服務系統。
全日空表示，將陸續通知受到影響旅客，並提醒民眾提高警覺，留意冒充航空公司發送的可疑郵件、電話及網站，避免個資遭利用，進行釣魚詐騙。
日本近期接連爆發網路攻擊及個資外洩事件，影響範圍涵蓋航空、旅遊、金融保險及電子郵件服務等產業。在全日空發布聲明之前，日本航空（JAL）便已宣布，機票訂位及開票系統供應商遭到未經授權存取，約9萬2000名旅客的姓名、訂位代碼等資訊可能外洩。
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不過，全日空強調，這次事件並未涉及信用卡資訊及帳戶密碼，目前已接獲供應商通報，相關遭入侵的認證資訊已經停用，系統監控措施也已加強。
全日空指出，這次事件並非自家系統遭到入侵，而是提供旅客訂位服務的「Amadeus」系統，遭第三方未經授權存取。Amadeus總部位於西班牙，是航空業重要的旅遊科技服務商，負責提供訂位及旅客服務系統。
全日空表示，將陸續通知受到影響旅客，並提醒民眾提高警覺，留意冒充航空公司發送的可疑郵件、電話及網站，避免個資遭利用，進行釣魚詐騙。
日本近期接連爆發網路攻擊及個資外洩事件，影響範圍涵蓋航空、旅遊、金融保險及電子郵件服務等產業。在全日空發布聲明之前，日本航空（JAL）便已宣布，機票訂位及開票系統供應商遭到未經授權存取，約9萬2000名旅客的姓名、訂位代碼等資訊可能外洩。