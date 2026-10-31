（更新13：00，今日戰績和明日賽程表格）

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NBA 2026年10月31日（今日）比賽戰績

客隊 主隊 比分結果 勝隊得分最高 敗隊得分最高 夏洛特黃蜂 華盛頓巫師 79 - 95 戴維斯（Anthony Davis）25分 米勒（Brandon Miller）19分 芝加哥公牛 波士頓塞爾提克 111 - 125 普里查德（Payton Pritchard）30分 威爾遜（Caleb Wilson）23分 底特律活塞 布魯克林籃網 110 - 94 康寧漢（Cade Cunningham）20分 大瓦格納（Moritz Wagner）16分 紐約尼克 費城76人 93 - 98 馬克西（Tyrese Maxey）27分 布倫森（Jalen Brunson）24分 奧蘭多魔術 多倫多暴龍 121 - 114 貝恩（Desmond Bane）28分 巴恩斯（Scottie Barnes）41分 印第安納溜馬 邁阿密熱火 125 - 145 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）31分 傑克森（Quenton Jackson）24分 休士頓火箭 達拉斯獨行俠 111 - 116 厄文（Kyrie Irving）35分 杜蘭特（Kevin Durant）28分 洛杉磯快艇 明尼蘇達灰狼 101 - 127 拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）24分 加蘭（Darius Garland）24分 洛杉磯湖人 金州勇士 95 - 112 柯瑞（Stephen Curry）31分 唐西奇（Luka Doncic）37分 丹佛金塊 鳳凰城太陽 127 - 120 穆雷（Jamal Murray）39分 布里奇斯（Miles Bridges）24分

客隊 主隊 開賽時間 電視轉播 讓分／大小分盤口 波特蘭拓荒者 猶他爵士 03:00 - 拓荒者讓6.5分（POR -6.5），大小分231.5 費城76人 夏洛特黃蜂 06:00 NBA TV 76人讓1.5分（PHI -1.5），大小分216.5 亞特蘭大老鷹 紐奧良鵜鶘 07:00 - 老鷹讓4.5分（ATL -4.5），大小分239.5 沙加緬度國王 曼菲斯灰熊 08:00 - 灰熊讓10.5分（MEM -10.5），大小分233.5 克里夫蘭騎士 密爾瓦基公鹿 08:00 - 騎士讓9.5分（CLE -9.5），大小分237.5 明尼蘇達灰狼 聖安東尼奧馬刺 08:00 - 馬刺讓11.5分（SA -11.5），大小分227.5 奧克拉荷馬雷霆 休士頓火箭 08:30 NBA TV 火箭讓分（HOU -），大小分218.5

NBA盃小組賽今（31）日上演多場扣人心弦的激戰，其中最受矚目的西區宿敵對決在舊金山大通中心登場。金州勇士隊在首節最多落後達25分的極端劣勢下展開絕地大反攻，靠著當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場狂轟8記三分球、豪取31分6助攻的演出，率隊上演驚天逆轉秀，終場以112：95大勝洛杉磯湖人隊。柯瑞此役生涯總得分正式超越傳奇名宿威金斯（Dominique Wilkins），榮登NBA歷史得分榜第18位。此役湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）傷癒復出開局手感發燙，首節內外開花獨攬21分，率領湖人打出38：15的狂暴開局，更一度建立起25分的巨大領先。然而次節勇士展現極致韌性，柯瑞攜手板凳奇兵梅爾頓（De'Anthony Melton）發動海嘯攻勢，單節回敬38比15的猛烈反撲，半場結束神奇扳成53平。易籃後勇士外線徹底失控，柯瑞下半場連飆高難度三分球，全場三分線外14投8中砍下31分、4籃板與6助攻，達成連續兩場至少命中6記三分的火燙手感。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挹注21分、梅爾頓貢獻16分，勇士團隊狂轟22記三分彈，末節更將分差拉開至20分以上鎖定勝局。湖人雖然唐西奇空砍37分、7籃板、5助攻，里夫斯（Austin Reaves）進帳21分，但全隊下半場進攻當機，無奈吞下逆轉敗。柯瑞藉由本場精采表現，生涯例行賽總得分來到26674分，正式超越傳奇名將威金斯的26668分，躍升至NBA歷史總得分榜第18位，距離第17位的「大O」羅伯森（Oscar Robertson，26710分）僅差36分。同時，這也是柯瑞生涯第94場單場至少投進8記三分球的比賽，持續以斷層級優勢刷新自己保持的歷史第一紀錄（第2名里拉德僅有32場）。同日其他賽場方面，先前拉出開季5連勝的休士頓火箭隊踢到鐵板，作客以111：116不敵達拉斯獨行俠隊，吞下賽季首敗並終結5連勝，目前全聯盟僅剩曼菲斯灰熊隊（5勝0負）保持不敗金身；丹佛金塊隊則在穆雷（Jamal Murray）狂轟38分、布勞恩（Christian Braun）31分與約基奇（Nikola Jokic）18分7籃板9助攻串聯下，以127：120力退強敵鳳凰城太陽隊。其他對決中，明尼蘇達灰狼隊靠著拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）攻下24分7助攻與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）23分引領，以127：101痛擊快艇隊終結3連敗，送給快艇4連敗；奧蘭多魔術隊在貝恩（Desmond Bane）砍下28分與小瓦格納（Franz Wagner）26分11助攻帶領下，以121：114力克暴龍隊，讓轟下賽季新高41分5籃板5助攻的巴恩斯（Scottie Barnes）淪為空砍。波士頓塞爾提克隊則靠著普里查德（Payton Pritchard）飆進30分與塔圖姆（Jayson Tatum）26分火力掩護，以125比111輕取芝加哥公牛隊；華盛頓巫師隊則在戴維斯（Anthony Davis）25分13籃板與楊恩（Trae Young）21分9助攻聯手下，以95：79逆轉擊敗夏洛特黃蜂隊。