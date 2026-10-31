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都更議題交鋒！蔣萬安嗆沈伯洋「只讀半本、不懂市政」

沈伯洋緊咬會議出席率 蔣萬安反擊：重大事件不可能等開會

反嗆沈伯洋立委會議缺席 蔣萬安：選舉到了才突然關心？

2026台北市長選舉電視辯論會今（31）日登場，國民黨台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒，雙方在交互詰問階段火藥味十足。過程中，沈伯洋質疑蔣萬安未出席兒少福利相關會議，出席率僅7%，如何掌握市政問題？蔣萬安則火力全開，反嗆「沈委員，可能真的不了解我們台北市政的運作」，強調重大事件不可能等到委員會定期開會才處理，更反過來質疑沈伯洋，近期頻頻關心兒虐、毒品、反詐騙及教師權益，卻未出席立法院相關會議，直言「為什麼選舉到了突然很關心？」批評沈伯洋身為立委，連本職工作相關會議都不參加。交互詰問一開始，蔣萬安率先針對都市更新議題出招，詢問沈伯洋是否了解台北市推動都更的困難，並以大同區斯文里二期整合長達10年為例，請沈說明都更卡關的原因。沈伯洋回應，台北市30年以上老屋占比達七成，都更案件數量自然較其他縣市多，但不能只看核定數字，更應關注實際動工與完工情況。他指出，都更可能面臨產權整合、審議期程、營建成本變動及執行困難等問題，市府應建立更完善的陪伴機制，增加人力協助住戶整合，不能只擴大都更入口，卻讓出口持續壅塞。對此，蔣萬安隨即反擊，「沈委員，你還真的是不了解市政，而且非常不熟悉」，批評沈伯洋未回答實際案例，也不了解市府早已推出「7599」政策，在整合達75%門檻時，由政府介入協助試算。他更指出，先前提及的都更案例，真正面臨的困難是松山機場航高限制，直指沈伯洋連問題癥結都沒有掌握。蔣萬安接著追問沈伯洋提出的0至6歲每週免費臨托4小時，以及國小雙導師制度，質疑即使全台北市合格保母全部投入，仍需要增加4倍人力，雙導師制度也將面臨師資不足問題，「現在連一個導師都不夠了，你要怎麼推動雙導師制度？」沈伯洋則回應，免費臨托政策本來就規劃分階段推動，先從0至2歲開始，逐步擴大場所、培訓及補充人力；雙導師制度則參考新北市秀朗國小經驗，主張先在台北市試辦，再依實際情況滾動修正。他也反批，蔣萬安所提的航高限制問題，正好凸顯市府應在都更初期提供透明資訊及單一窗口協助的重要性。隨後換沈伯洋提問，他將矛頭指向蔣萬安的市政管理，質疑蔣未出席托育制度管理委員會，毒防及兒少福利相關會議出席率僅7%，也未出席寶林案相關會議，甚至無菸城市18次跨局處會議也未參加，質疑市長若不出席重要會議，如何掌握市政問題。蔣萬安再嗆，「沈委員，可能真的不了解我們台北市政的運作」，強調面對重大突發事件，無論是食品安全、兒虐或不當對待事件，都不可能等到相關委員會定期召開才處理，市長必須立即召集各局處，親自主持專案會議，進行追蹤及列管。蔣萬安舉例，針對凱凱案，他親自主持4次專案會議，緊急了解狀況、協調處理，並從制度面持續改善；也曾在台北市議會親自與受虐兒童家長面對面溝通，聆聽心聲並接下陳情書。此外，今年9月、10月也分別與幼教團體座談，了解第一線需求。蔣萬安強調，市政不能只是在會議室裡召開會議，更重要的是直接走進基層，傾聽民眾心聲，才能讓社會安全網更加完善。話鋒一轉，蔣萬安反過來質疑沈伯洋，近期頻頻關注兒虐、毒品、反詐騙及教師權益等議題，但身為立法委員，卻未出席相關會議。蔣萬安直言，「沈委員，我很好奇，最近在立法院，對於兒虐、對於毒品、對於反詐騙、對於教師權益，這些都是你最近突然很關心的議題，但是你都沒有出席」，「為什麼今天你對於這些議題，因為選舉到了突然很關心？」批評沈伯洋提出希望如何改善的主張，卻沒有實際辦法，甚至連立委本職工作相關的會議都不參加。蔣萬安強調，自己身為市長，面對各項問題都會全面處理，「我們不會隱瞞、不會遮掩」，而是最大程度揭露問題、解決問題，再度反嗆沈伯洋「你卻連會議都不去參加」。對此，沈伯洋反擊，自己早在參選市長前就已提出托育專法，並非選舉到了才關心兒虐問題。他也質疑蔣萬安始終沒有正面回答為何缺席相關會議，接著點名台北市法務局長，指其在訴願會及法規會各12次會議中僅出席1次，市政會議16次出席5次，卻在富邦金控16次董事會中出席14次，質疑蔣萬安是否帶領局處首長忽略市府會議。蔣萬安回應，台北市政府採取分層負責、分工合作的運作模式，各局處及相關機關定期透過工作會議、任務型委員會討論政策，再將方案提報市政會議，進行跨局處討論並拍板定案。