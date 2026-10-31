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▲7-11哈根達斯日本限定雪酥買2送2。（圖／7-11提供）

▲全家即起至11月17日前，APP推出「哈根達斯派對輪盤樂」。（圖／全家提供）

▲全家11月霜淇淋新口味來了！將推出期間限定「櫻桃巧克力霜淇淋」，自11月1日起至11月3日，APP隨買跨店取買2送2。（圖／全家提供）

萬聖節、秋冬甜品優惠接力開跑！7-11哈根達斯指定口味買2送2，單件最低75元；全家APP天天抽哈根達斯買一送一，還有全系列折扣券可以領。此外，全家霜淇淋推出期間限定新口味「櫻桃巧克力」，11月1日起APP還有買2送2，11月11日起單支29元等優惠，甜品控快把握機會！7-11哈根達斯特價！自10月30日起至11月1日，哈根達斯「豐潤草莓雪酥」買2送2，原價149元、特價單件75元。全家即起至11月17日前，APP推出「哈根達斯派對輪盤樂」，只要進入全家APP遊戲中心就能玩，天天都可抽2次，且人人有獎。獎項包括迷你杯指定口味第2件0元，相當於買一送一優惠，還有149元全系列任2件79折、69折，優惠券可兌換至11月24日。全家霜淇淋新口味來了！自11月起推出期間限定「櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，嚴選美國櫻桃汁果香，打造豐富層次。並且門市購買霜淇淋，還能獲得一款韓星崔始源暖心卡（共2款，隨機發送），限量7萬張，送完為止。霜淇淋優惠也登場，自11月1日起至11月3日，APP隨買跨店取買2送2；且11月5日起至11月7日，隨買跨店取霜淇淋新品快閃5支188 元；11月11日起至12月4日，每天晚間5點起至8點59分前，霜淇淋單支特價29元，近逼半價優惠。