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台股10月經歷最慘烈修正，10月30日收在45211.83點，單月崩跌2728點，跌逾5.6%，外資更在台股大砍近兆元力創下單月最高賣超紀錄，新台幣兌美元10月也重貶了6.26角，最後一個交易日收在32.478元，月貶1.96%。展望後市，匯銀指出，目前新台幣仍由外資進出主導，留意台股走勢將牽動外資動向，當然，央行態度也是關鍵。美國科技巨頭財報接連暴雷，引發市場對AI投資變現的擔憂，科技股賣壓擴大，台股10月最後一個交易日也陷入黑色星期五，重挫1156.5點、跌幅2.49%，收45211.83點，成交量8777.7億元，也失守半年線45314點，外資單日也大砍台股1124.67億元，創下史上第7大賣超紀錄。不僅台股崩逾千點，在外資大砍台股並匯出之下，新台幣兌美元在10月最後一個交易日，在外資持續匯出之下，台北匯市同樣面臨貶值壓力，一度重貶逾1.8角，下探32.676元，因適逢月底出口商有實質拋匯需求，加上央行調節，新台幣再上演「神龍擺尾」，終場小升收32.478元，即便周線終止連4黑，周升3分、0.09%，但10月新台幣兌美元還是大貶了6.26角，從9月30日的31.852元一路貶到32.478元，月貶幅達1.96%，月線也連2黑。展望後市，隨著月底出口商拋匯支撐力道消退，匯市將重新回歸資金面主導，匯銀認為，目前新台幣仍由外資進出主導，留意台股走勢將牽動外資動向。此外，美元也走穩，即便美元指數回落至102之下，還是在101.96附近，美國聯準會（Fed）本周如市場預期維持利率不變，同時也暗示即將公布的通膨數據，將影響未來的政策走向，也令投資者對利率前景感到不確定，目前市場預期12月升息機率達78%。