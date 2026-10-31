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沈伯洋反問：我長得像卓榮泰、蘇巧慧嗎？

蔣萬安追問：跨縣市可以廊帶，台北市就不行？

2026台北市長電視辯論會今（31）日登場，現任市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋首度正面交鋒。沈伯洋先前質疑蔣萬安提出串聯內科、南軟、北士科等地的科技廊帶構想，直言「是要廊什麼帶？」引發雙方攻防。蔣萬安今針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出的「淡海科學城」AI廊帶政見，質疑沈伯洋對同一件事採取雙重標準。沈伯洋則反問「我長得像卓榮泰、蘇巧慧嗎？」強調跨縣市與台北市內的產業廊帶有所不同。蔣萬安今在辯論會上的第二輪交叉詰問時指出，蘇巧慧公開表示，要讓淡海科學城連接北士科，形成AI廊帶，他並引用沈伯洋先前的發言，包括「科技廊帶是要廊什麼帶？商圈才需要土地，內科、南軟跟北士科到底要串聯什麼？」他認為，說出這些話的人根本不懂AI產業需求。對此，沈伯洋一開口就反問，「我長得像卓榮泰、我長得像蘇巧慧嗎？」強調現在討論的是台北市政。他解釋，行政院長卓榮泰與蘇巧慧所談的是跨不同縣市的廊帶，例如從淡海到北士科，但蔣萬安提出的則是串聯內科、南軟、北士科，以及松山機場遷移後的辦公區域。跨不同縣市的產業廊帶，與台北市內部串聯科技園區的構想不同，台北市更應該思考AI產業定位，以及如何透過招商機制吸引企業與人才。沈伯洋指出，AI產業有算力層、軟體層及應用層，台北市適合的應該是應用或軟體層，算力層則可能不在台北。他認為，台北市應該討論招商過程中，要用什麼機制吸引企業進駐，這也是他提出「台北研究院」的原因，希望結合國科會、TTA等資源，在北士科成立與居民共融的園區，吸引AI人才，從國小、大學到研究院，建立與國際合作的方式。不過，蔣萬安在追問時再次質疑，沈伯洋認為跨縣市可以有廊帶，但台北市打造產業廊帶，就質疑「廊什麼帶」，批評他「對同一件事情都會有不同的標準」。